[오피셜]"한국전 꼭 이길 필요 없어" 폭탄 발언 쏟아냈는데...韓 무너뜨린 멕시코 영웅 등극, 결승골 후 MOM→"우린 강하다" 선언

사진=FIFA SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]팬들을 분노케 한 발언을 쏟아냈던 선수가 승리의 주역이 됐다.

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국제축구연맹은 19일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 한국과 멕시코의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 경기 최우수선수(MVP)가 루이스 로모라고 발표했다.

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀은 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1대0으로 승리했다. 1차전에서 남아프리카공화국을 2대0으로 제압했던 멕시코는 이번 경기에서 한국까지 꺾으며 32강 진출을 확정했다. 이번 대회 1호 32강 진출이다. 개최국의 자존심을 세웠다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 김승규가 로모에게 선제골을 내주며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

전반까지 쉽지 않은 양상이었다. 킥오프 직후 경기를 주도했던 멕시코는 전반 하이드레이션 브레이크 이후부터 한국에 주도권을 내줬다. 전반 내내 0의 균형이 깨지지 않았다. 후반 초반 행운의 기회가 찾아왔고, 놓치지 않았다. 후반 5분 상대가 좌측에서 올린 크로스가 한국 박스 안 가운데 지점으로 높이 날아왔다. 김승규가 공을 캐칭하기 위해 골문을 비우고 달려나왔다. 하지만 공 근처에 서있던 이기혁과 사인 미스로 공을 놓치고 말았다. 이를 루이스 로모가 빈 골을 향한 슛으로 득점했다. 멕시코는 한 골의 격차를 끝까지 지키며 승리했다.

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결승골의 주인공인 로모는 이날 중원에서 분전했다. 패스 성공률 86%, 키패스 1회, 경합 성공 7회 등 한국 중원을 위협했다. 경기 MVP까지 거머쥐며 승리의 주역으로 올라섰다.

AFP연합뉴스

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앞서 로모는 이날 경길르 앞두고 엄청난 질타를 받았다. 인터뷰에서의 발언이 문제였다. 그는 멕시코 현지 매체인 'TV아스테카'와 인터뷰에서 한국전에 대해 "승리에 관심이 없는 건 아니다. 하지만 한국을 반드시 이겨야 한다고 생각하고 있지는 않다. 경기를 잘 준비하고, 경기력을 개선해 좋은 경기를 펼쳐야 한다. 승리도 원하지만, 승리에 집착하거나, 압박을 받을 필요는 없다"고 했다.

부담을 느낄 수 있는 선수단을 위한 발언이었지만, 일부 멕시코 팬들은 이에 대해 "영구 제명시켜라", "정신 상태가 부족하다", "선발에서 빼라" 등의 반응을 보였다. 하지만 로모는 경기에서 결정적인 역할을 하며 모든 비판을 이겨냈다. 로모는 경기 후 인터뷰에서 이번 논란에 대해서도 입을 열었다. 그는 "최선의 말들은 아니었다"면서도 "외부의 일은 우리에게 영향을 주지 않는다. 우린 강하다. 내가 요구한 것은 침착함뿐이었다"고 반박했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com