'불과 일주일 전에는 고든 뱅크스라 했는데' 딱 1번 실수한 김승규 향한 中언론의 도넘은 조롱 "카리우스 인줄"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 볼 잡지 못하고 선취골 내주는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이기혁과 충돌한 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]고든 뱅크스에서 로리스 카리우스로 추락하기까지, 딱 단 1번의 실수가 있었을 뿐이다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 1승1패로 조 2위를 지키는데 만족해야 했다. 1위는 2승의 멕시코다.

이날 경기에서 승리했더라면 32강행을 확정지을 수 있었다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 두 팀은 1무1패를 기록했다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 볼 잡지 못하고 선취골 내주는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

하지만 한국은 월드컵서 멕시코를 만나 3번 모두 패하는, 멕시코 징크스에 눈물을 흘렸다. 결국 남아공과의 최종전 결과에 모든 것을 걸어야 되는 벼랑 끝 상황에 놓였다. 비기기만 해도 2위를 확정짓지만, 질 경우에는 멕시코-체코전 결과를 봐야 한다.

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실수 한번에 무너졌다. 후반 5분 왼쪽에서 멕시코가 오른발 크로스를 시도했다. 이한범이 히메네스와 경합했고, 높이 솟구쳐 올랐다. 김승규가 잡으려고 나왔지만, 이기혁과 충돌하며 흘렀고, 이를 로모가 밀어넣었다. 홍 감독이 뒤를 돌아 벤치를 잡을 정도로 안타까운 실점이었다.

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김승규는 체코전의 영웅이었다. 2-1로 앞선 후반 37분 김승규는 신기의 선방을 펼쳤다. 세트피스 상황에서 체코가 결정적 기회를 만들었다. 아담 흘로제크(호펜하임)가 뒷공간으로 흘러간 공을 잡고 슈팅한 것이다. 절체절명의 순간 김승규가 동물적인 반사 신경으로 막아냈다. 그야말로 한국을 구한 '슈퍼 세이브'였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에게 선취골 허용한 김승규 골키퍼의 실수. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

미로슬라브 코우베크 체코 대표팀 감독이 "골키퍼가 어떻게 골문 앞에서 쏜 슛을 막을 수 있었는지 모르겠다"고 할 정도였다. 여기서 끝이 아니었다. 그는 후반 추가 시간 상대의 슈팅을 또 한번 막아내며 환호했다. 영국 BBC는 '전설적인 선방이었다. 마치 고든 뱅크스를 연상케했다'고 김승규를 극찬했다. 뱅크스는 잉글랜드 역대 최고의 골키퍼로 평가받는 레전드다.

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이날도 김승규는 좋은 모습을 보였다. 전반 20분, 산체스가 우측 대각선 지점에서 띄운 크로스를 키뇨네스가 박스 안에서 헤더로 연결했다. 공은 바운드 되어 골문 왼쪽 방향으로 날아갔다. 김승규가 몸을 날려 공을 잡았다. 결정적인 선방이었다. 이후에도 김승규는 히메네스의 슈팅을 막아내는 등 시종 안정된 모습을 보였지만, 치명적 실수로 고개를 숙였다.

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아쉬운 플레이에 비판이 이어졌다. 영국의 BBC 소속 해설가 마틴 키언은 "골키퍼의 끔찍한 실수였다. 처음 공은 처리할 수 있을 거라고 생각했다. 동료 선수가 방해했던 건지 모르겠지만, 골키퍼는 공을 잡았어야 했다"고 지적했다. 중국 시나닷컴은 '마치 카리우스 같다'고 했다. 2017~2018시즌 당시 리버풀에서 뛰던 카리우스는 레알 마드리드와의 유럽챔피언스리그 결승전에서 치명적인 두 차례 실수를 범하며 최악의 골키퍼로 불렸다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com