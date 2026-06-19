"충격!" '죽음의 조' 日, '韓 경기 집중' 3위 '와일드 카드' 경우의 수 따졌다…'멕시코, 한국 이기고 토너먼트 진출→일본과 32강 격돌 가능성'

사진=AP Photo/Julio Cortez-AP 연합뉴스

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패배했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 축구대표팀 선수들. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국-멕시코의 경기를 눈여겨 지켜본 모습이다.

Advertisement

'DAZN'은 19일 '멕시코가 토너먼트 진출을 확정했다. 32강전에서 일본과 격돌할 가능성도 있다'고 보도했다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다. 한국은 25일 남아공과 최종전을 치른다. 반면, 멕시코는 2연승으로 32강 진출을 확정했다. 멕시코는 3차전에서 체코와 대결한다. 7월 1일 오전 10시엔 32강전을 치른다.

'DAZN'은 멕시코 언론 '레코르도'의 보도를 인용해 '멕시코가 한국과의 경기에서 승리하며 빠르게 토너먼트 진출을 확정했다. 이에 따라 멕시코는 멕시코시티 스타디움에서 32강전을 치르게 됐다. 홈 구장에서 팬들의 압도적 지원을 받으며 경기를 치를 수 있게 됐다. 상대 팀은 C, E, F, H, I 조의 3위 와일드 카드 중 한 팀이다. F조에 속한 일본과 붙을 가능성도 있다. 또한, 이 경기에서 승리한 팀은 16강에서도 멕시코시티 스타디움에서 경기한다'고 전했다.

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

Advertisement

모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 조별리그 F조 2차전을 치른다.

Advertisement

일본은 첫 경기에서 네덜란드와 붙어 2대2로 비겼다. 일본은 상대에 두 차례나 리드를 허용했지만, 기어코 2대2 동점으로 경기를 마쳤다. 순위 싸움에 불이 붙었다. F조 1차전 결과 1위 스웨덴(승점 3·골득실차 +4), 그 밑에 일본과 네덜란드(이상 승점 1)가 자리하고 있다.

이번 대회에선 각 조 1, 2위와 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 오른다. 그만큼 토너먼트의 문은 넓어졌다. 그래서 이번 대회에선 동률 팀 간 순위 규정이 중요하다. 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 이른바 '승자 승' 규정을 먼저 적용한다. 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 것이다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.

Advertisement

일본은 튀니지와의 경기를 앞두고 각종 변수 앞에 놓였다. '핵심' 구보 다케후사가 부상으로 이탈했다. 튀니지는 불과 한 경기 만에 사령탑을 교체했다. F조에 속한 일본이 '경우의 수'까지 따져가며 A조 경기를 진지하게 지켜본 이유다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com