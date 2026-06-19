"대충격" '죽음의 F조' 일본, 3위 통과도 걱정→운명의 '32강 한일전' 불발에 안도...日 깜짝 반응 "한국에게 분한 결과다"

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[스포츠조선 이현석 기자]한국의 멕시코전 패배로 일본과 한국의 32강 맞대결은 불발됐다. 다만 일본 또한 조별리그 3위 통과도 걱정해야 하는 상황이다.

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일본의 사커다이제스트웹은 19일 '한국이 멕시코에 패했다. 두 나라는 이기면 조별리그를 통과하는 결정전에서 한국이 패하며 분한 결과가 됐다'고 보도했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다. 1차전 체코를 상대로 2대1로 승리했던 한국은 이번 2차전에서 승리한다면 32강 진출을 확정할 수 있는 상황이었다. 그렇기에 '개최국' 멕시코를 상대로 총력전에 나섰지만, 아쉬운 패배를 피하지 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 작전 지시하는 홍명보 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이번 대회에는 48개국이 참가한다. 각 조 1, 2위가 32강으로 직행한다. 3위 가운데 성적이 좋은 8개 팀도 토너먼트에 합류한다. 이에 따라 이번 대회에선 동률 팀 간 순위 규정이 중요하다. 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 이른바 '승자 승' 규정을 먼저 적용한다. 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 것이다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.

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한국은 이번 패배로 경우의 수를 지우지 못했다. 이날 패배로 한국은 2차전에서 4무8패, 승률 0%를 남겼다. 더욱이 월드컵에서 멕시코를 세 차례 만나 모두 고개를 숙였다. 1998년 프랑스 대회에서 1대3, 2018년 러시아 대회에서 1대2로 졌다. 한국이 남아공을 잡고 조 2위로 토너먼트에 오르면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 29일 미국 LA에서 붙는다. 조 3위 '와일드카드'로 조별리그를 통과하면 두 가지 '경우의 수'가 날아든다. 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 대결할 수 있다. 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 격돌한다.

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일본도 안심할 수 없는 상황이다. 일본은 1차전 네덜란드와 2대2 무승부 이후 3위를 걱정해야 할 노릇이다. 당초 튀니지는 일본의 1승 제물로 꼽혔으나, 에르베 르나르 감독 선임으로 분위기가 바뀌었다. 만약 르나르 체제의 튀니지와 맞대결에서 승리하지 못하면 3차전 스웨덴전 결과에 따라 조별리그 탈락도 가능하다. 한국과 일본 모두 당장 경우의 수를 지우기는 어려워 보인다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com