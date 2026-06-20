[오피셜]'日, 하늘이 도왔다!' 부상→튀니지전 OUT '에이스' 구보 다케후사 '월드컵 중 복귀 가능'…소속팀에서 직접 발표

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[스포츠조선 김가을 기자]구보 다케후사의 몸 상태에 대해 소속팀인 레알 소시에다드(스페인)가 입장을 냈다.

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일본 언론 닛칸스포츠는 19일 '레알 소시에다드가 공식 계정을 통해 구보의 부상이 경미한 상태임을 전했다. 2026년 북중미월드컵 기간 중 복귀도 충분히 기대한다. 현지에서 회복에 전념하는 것이 최선이라고 판단한 사실도 밝혔다'고 보도했다.

에릭 브레토스 레알 소시에다드 스포츠 디렉터는 구단 공식 계정을 통해 "(구보가) 무릎을 살짝 다쳤다. 몇 경기에 나서지 못할 것 같다. 하지만 부상은 그리 심각하지 않다"며 "이처럼 짧은 기간의 대회에서는 작은 문제라도 영향을 크게 미칠 수 있다. 앞으로의 회복 상황과 일본 대표팀의 진출 여부에 따라 달라질 수 있다. 그러나 월드컵 기간 중 다시 뛸 가능성은 충분히 있다. 가능하다면 월드컵 무대에서 다시 뛰는 모습을 볼 수 있기를 기대한다"고 말했다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치른다.

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부상 변수가 발생했다. 구보가 부상으로 이탈한 것이다. 그는 지난 15일 치른 네덜란드와의 첫 경기에 선발로 나섰다. 후반 27분 덴젤 덤프리스와 부딪쳐 왼무릎 근처를 다쳤다. 한 번 일어섰지만, 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 스스로 'X' 표시를 긋고 벤치로 물러났다. 그는 경기 뒤 휠체어를 타고 떠났다. 이날 일본은 상대에 두 차례나 리드를 내줬지만, 기어코 2대2 동점을 만들었다. 하지만 구보의 부상으로 고민을 떠안게 됐다.

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앞서 스포츠호치는 '왼무릎을 다친 구보가 튀니지와의 경기에는 나서지 않는 것으로 확정됐다. 대표팀 홍보팀은 구보가 팀과 동행하지 않고 베이스캠프에 남아 치료에 전념하기로 했다고 발표했다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com