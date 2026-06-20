"대한민국, 월드컵에서 점유율 훈련? 대체 무엇하나? 실망스러워" 강력 비판.."16강 이상 어려울 듯"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에 0-1 패배한 축구대표팀 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김대식 기자]한 해외 유력 매체가 대한민국의 경기력을 강하게 지적했다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다. 한국은 25일 남아공과 최종전을 치른다.

이날 한국은 멕시코를 상대로 비등한 경기력을 선보였다. 점유율도 멕시코보다 높았고, 슈팅 숫자도 9대8로 한국이 더 많은 기회를 노렸다. 페널티박스 안에서의 터치도 한국이 11회로 6회에 불과한 멕시코보다 많았다. 다만 후반 막판에 터진 조규성의 헤더를 제외하면 멕시코를 크게 위협하지 못했던 경기였다.

경기 후 영국 디 애슬래틱은 한국의 경기력을 굉장히 강도 높게 비판했다. 매체는 '멕시코는 승리했으니 상관없겠지만, 한국은 대체 무엇을 한 것인가? 한국의 첫 유효슈팅은 후반 43분에야 나왔다. 두 번째 슈팅도 바로 직후였다'며 지적했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 손흥민과 이강인이 서로를 다독이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이어 '점유율은 높았고 패스도 깔끔했다. 하지만 크로스도 없고, 드리블 돌파도 없고, 코너킥도 후반 추가시간까지 없었다. 경기 대부분 동안 한국은 마치 점유율 훈련을 하는 팀처럼 보였다. 패스 다섯 번 성공할 때마다 점수를 받는 경기라도 하는 것 같았다'며 주도권을 잡았던 한국의 플레이가 크게 의미없었다고 비판했다.

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또한 '손흥민은 후반 11분 교체됐다. 경기력이 좋지 않았다는 의미일 수 있다. 실제로 잘하지는 못했지만, 특별히 그만 문제였던 것은 아니다. 전체적으로 수준이 낮은 경기였지만, 특히 한국은 실망스러웠다. 2002년 자국 개최 대회에서는 4강까지 올랐지만 이후에는 16강을 넘지 못했다. 이번 경기력을 기준으로 본다면, 이번에도 그 이상의 성과를 기대하기는 쉽지 않아 보인다'며 혹평을 이어갔다.

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다른 의견도 존재한다. 이영표 KBS 축구해설위원은 "엄지성 양현준 그다음에 오현규 황희찬 조규성, 그렇게 모든 포지션에서 공격적인 교체를 한 것은 상당히 좋았던 것 같다"며 "오늘 경기는 실점 장면에서 커뮤니케이션이 안 된 거 하나 빼고는 전체적으로 괜찮았다"라고 평했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 전반 종료 후 리라를 향해 조용히 하라는 제스쳐를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

한국의 중원사령관 황인범도 경기 후 "지난 월드컵 가나전 같은 경우에는 정말 뭔가 벽에 부딪힌 느낌이어서 막 울기도 하고 그랬다. 이번에는 그런 느낌이 아니다. 우리가 충분히 준비한 장면들도 많이 나왔고, 남은 3차전에서 비기거나 이기면 경우의 수를 굳이 따지지 않아도 되는 상황이다. 모든 선수들이 마찬가지일 것 같다"며 "분명히 오늘 패배에 대한 아쉬움과 슬픔은 있겠지만, 다음이 우리한테 어떤 경기가 기다리고 있는지를 모두가 인지를 하고 있다 보니까 크게 다운되거나 그러지 않았으면 좋겠다"며 경기력적으로 크게 걱정하지 않았다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com