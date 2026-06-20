'LA행 티켓 미리 예약' 문어 이영표 냉철 분석 "멕시코전, 실점 한 장면 빼고는 경기 내용 매우 좋았다"[인터뷰]

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 훈련장을 찾은 이영표 해설위원이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구 '전설의 풀백' 이영표가 멕시코전에 나선 홍명보호 경기력을 호평했다.

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KBS 축구해설위원인 이영표는 19일(이하 한국시각) 멕시코 사포판 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 마치고 "전체적으로 괜찮았다. 일방적인 경기장 분위기에 상대는 개최국이라는 점을 봤을 때, 전체적으로 좋은 경기를 했다고 생각한다. 월드컵 2차전은 확실히 어려운 것 같지만, 그래도 경기 내용이 좋았다"라고 평했다.

그는 "전반전에 하이드레이션 브레이크 이후 경기(주도권)를 우리가 가져왔다"며 "후반전엔 정말 좋았다. 커뮤니케이션 미스로 실점을 한 것 빼놓고는 잘했다"라고 말했다. 주도권을 잡은 상황에서 슈팅으로 연결하지 못한 건 아쉬웠다고 지적했다. 한국은 후반 5분 수문장 김승규(FC도쿄)의 공중볼 처리 미스로 루이스 로모(과달라하라)에게 결승골을 내줬다.

이영표는 최전방 공격수로 선발출전해 후반 12분만에 오현규(베식타시)와 교체된 손흥민(LA FC)에 대해 "교체 타이밍이 좀 빠르다는 느낌이 들었다. 상대가 계속 (한국 진영으로)올라오고 있는데 그 뒷공간을 파는 움직임이 제일 좋은 선수가 손흥민이다. 그런 측면에서는 좀 빠른 거 아닌가라는 느낌이 들었다"라고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 축구대표팀이 멕시코에 0-1 패배했다. 후반 아쉽게 골을 놓친 조규성. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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하지만 공격적인 교체로 인해 다시 추격할 뻔한 상황을 연출한 점은 높이 평가했다. "엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱), 그다음에 오현규 황희찬(울버햄튼) 조규성(미트윌란)까지 그렇게 모든 포지션에서 공격적으로 나가고 했던 거는 상당히 좋았던 것 같다"라고 엄지를 들었다. 조규성은 후반 42분 엄지성의 크로스를 골문 앞에서 헤더로 연결했으나, 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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한국은 1승 1패 승점 3점으로 2위에 머물렀다. 멕시코가 2전 전승(승점 6)을 기록, 조 1위로 32강에 오른 가운데, 남은 32강 티켓은 3차전을 통해 가려지게 됐다. 3위권인 체코, 남아공(이상 승점 1)과 승점 2점차인 한국이 가장 유리한 고지를 점했다. 25일 몬테레이에서 열리는 남아공과의 경기에서 비기기만 해도 승자승 원칙에 따라 조 2위로 32강 티켓을 확보할 수 있다.

이 위원은 "체코가 한 골을 넣고 내려서는 바람에 남아공에 당했다. 남아공은 물러서는 상대에 득점을 할 수 있는 팀"이라며 "우리가 비겨도 32강에 올라가지만, 비기려는 것보단 이기기 위해 경기를 했으면 좋겠다. 한 골을 넣더라도 추가골을 노리는 경기 형태가 전개되어야만 할 것"이라고 조언했다.

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남아공이 두 명의 핵심 미드필더인 테보호 모코에나, 템바 즈와네(이상 마멜로디 선다운스)가 카드 징계로 한국전에 나설 수 없다. 한국 입장에선 호재다. 이 위원은 "당연히 호재"라며 "오늘 멕시코를 상대로 좋은 경기를 했기 때문에 1차전과 오늘처럼 좋은 경기를 펼치면 남아공을 꺾고 32강에 올라갈 수 있을 것 같다"라고 했다.

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조 1위 가능성이 사라진 한국은 조 2위를 하면 미국 LA, 3위를 하면 미국 시애틀 혹은 보스턴에서 32강전을 갖는다. 대회 전 LA행 티켓을 끊어놓은 걸로 알려진 이 위원은 "LA에는 한국 교민이 많아 홈 경기장과 같은 분위기가 될 가능성이 높다. 1위와 2위는 나름대로 베네핏이 있고, 긍정적인 면이 있다"라고 했다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com