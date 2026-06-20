'죽음의 조' 日 운명 걸린 '한 판'…'에이스' 구보 다케후사 부상 OUT '예상 라인업' 떴다

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 '에이스' 구보 다케후사 없이 경기에 나선다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치른다.

변수가 발생했다. '핵심' 구보가 부상으로 이탈한 것이다. 그는 네덜란드와의 첫 경기에 선발로 나섰으나, 무릎 부상으로 경기를 조기 마감했다. 일본 대표팀 관계자는 구보가 튀니지와의 경기엔 나설 수 없다고 전했다. 일본은 그야말로 부상병동에 울고 있다. 미나미노 다쿠미, 미토마 가오루가 부상으로 최종 명단에 들지 못했다. 여기에 엔도 와타루가 끝내 복귀하지 못하고 짐을 쌌다.

그야말로 최악의 상황이다. 일본은 네덜란드와 2대2로 비기면서 '경우의 수'를 따지게 됐다. 튀니지전 승리가 간절하다. 그러나 상황은 쉽지 않아 보인다. 튀니지는 첫 경기에서 스웨덴에 1대5로 패한 뒤 감독 교체란 승부수를 띄웠다.

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일본의 아베마타임즈는 경기를 앞두고 예상 라인업을 보도했다. 이 매체는 '구보는 경기에 나서지 못한다. 일본이 튀니지를 잡으면 조별리그 통과가 거의 확정된다. 튀니지의 새 사령탐은 과거 일본을 상대로 5-4-1 포메이션을 사용한 바 있다. 어쨌든 일본은 뒤로 물러선 상대를 무너뜨리는 상황이 될 것'이라고 했다.

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예상 라인업은 3-4-2-1이다. 골문은 스즈키 자이온이 지킬 것으로 봤다. 스리백엔 이토 히로키-다니구치 쇼고-이타쿠라 고를 예상했다. 중원엔 나카무라 게이토-가마다 다이치-사노 가이슈-이토 준야가 자리할 것으로 봤다. 공격은 스즈키 유이토-우에다 아야세-도안 리츠를 꼽았다.

앞서 모리야스 감독은 "에어컨이 가동되던 미국 댈러스 경기장과는 전혀 다른 환경이다. 더운 경기고, 선수들에게도 매우 혹독한 상황이 됐다. 하지만 그런 상황을 고려해 사전 캠프를 몬테레이로 잡고 진행했다. 이미 무더위를 대비하고 있다"고 말했다.

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이 매체는 '경기는 현지 시각으로 오후 10시에 시작한다. 그럼에도 소모전 분위기가 강해질 것으로 보인다. 교체 카드를 언제, 어떻게 끊을지 역시 경기 흐름을 크게 좌우할 것'이라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com