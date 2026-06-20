한국-멕시코전 충격 비판! "가장 형편없는 경기", "절박함이 부족하다" 혹평, 사실과 다르다...최고의 경기 순위 16위 "축구는 때때로 그런 법"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 손흥민이 아쉬운 모습으로 그라운드로 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 손흥민이 동료들과 아쉬운 모습으로 그라운드를 돌고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]많은 비판이 쏟아졌지만, 실제로 대한민국과 멕시코의 경기가 최악의 경기는 아니었다는 평가다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다.

대한민국과 멕시코 모두에게 분수령이 되는 경기였다. 1차전 체코전에서 승리한 한국과 남아공을 꺾은 멕시코는 2차전 승리 시, 조 1위와 32강 진출 확정을 동시에 이뤄낼 수 있었다. 두 팀에게 모두 승리가 간절한 경기일 수밖에 없었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 로모에게 선제골을 허용하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

양 팀의 신중함이 경기장을 가득 채웠다. 전반 초반 휘몰아치는 듯한 모습이 있었던 멕시코도, 전반 하이드레이션 브레이크 이후 주도권을 잡은 한국도 무리한 경기 운영을 지양했다. 두 팀은 전반 내내 총 슈팅 5개에 그쳤다. 코너킥은 0개, 상대 박스 근처에서 치열한 경합은 거의 나오지 않았다.

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경기는 후반 5분 한국의 첫 실점 이후 달라졌다. 한국은 조규성 오현규 엄지성 양현준 황희찬을 투입해 만회를 위한 공격을 나섰다. 반대로 멕시코는 상대 공격을 막기 위해 수비와 중원을 보강했다. 치열하게 맞붙었지만, 조규성의 결정적인 슈팅이 상대 견제에 막히는 등 아쉬움이 컸다. 경기는 한 골의 격차를 그대로 유지한 채 마무리됐다.

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경기 내용에 대한 아쉬움이 여러 해외 언론에서 쏟아졌다. 영국의 BBC는 '일부 팬들은 이번 대회에서 지금까지 가장 형편없는 경기였다고 해도 과언이 아니라고 했다'고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성이 헤더슛을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

영국의 가디언 또한 '경기는 그다지 아름답지는 않았고, 검은색과 연보라색의 색깔 조합 외에는 특별히 눈에 띄는 점도 없었다'며 '개막전 승리 후 멕시코와 한국 에게 던져진 질문은 자신들의 경기력이 좋았던 것인지, 아니면 상대팀이 부진했던 것인지였는데, 이번 경기는 그 답을 꽤 명확하게 보여주었다. 두 팀 모두 창의적인 플레이가 뛰어난 팀은 아니었다'고 했다. 이어

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두 팀의 경기력이 아쉽다는 평가도 있었다. 가디언은 '한국 대표팀은 더 높은 곳까지 진출하기는 어려워 보인다. 한편 멕시코는 2전 2승을 거두었지만, 아직까지는 기본적인 경기력 외에는 뚜렷한 모습을 보여주지 못하고 있다'고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 상대와 공을 다투는 설영우의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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다만 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 충분히 이런 경기가 있을 수 있다고 평가했다. 디애슬레틱은 이번 2026년 북중미월드컵 모든 경기를 1위부터 최하위까지 순위를 매기고 있다. 1위에 가까울 수록 재밌는 경기라는 평가다. 한국과 멕시코전은 14위에 올랐다. 지금까지 치른 32개 경기 중 16위였다. 딱 중간에 위치했다.

디에슬레틱은 '한국은 86분 동안 유효 슈팅을 단 한 번도 기록하지 못했고, 첫 번째 슈팅으로 동점골을 넣을 수도 있었다. 선방으로 팀을 지키던 김승규는 부진하던 멕시코에 결승골을 안겨줬다. 축구는 때때로 그런 법이다'고 했다. 일부 팬들의 평가처럼 최악으로 치부할 경기는 아니었다는 평가였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com