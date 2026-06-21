'韓 축구 대형 호재!' 홍명보호 DF 이한범 '빅 리그' 진출 가까워졌다…미트윌란 '많은 구단이 관심 보이고 있다' 인정

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사하는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 돌파 막아서는 이한범. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구에 반가운 소식이 전해졌다. 이한범(미트윌란)의 '빅 리그' 이적 가능성이 더욱 커진 것이다.

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덴마크의 '팁스블라뎃'은 20일(이하 한국시각) '미트윌란은 이한범이 곧 빅 클럽으로 이적할 가능성이 있다는 사실을 결코 부인하지 않았다. 이한범은 현재 진행 중인 2026년 북중미월드컵에서 좋은 활약을 펼쳤다. 빅 클럽들의 관심을 받고 있다는 소문이 무성하다. 이한범은 리버풀, 첼시, 뉴캐슬, 브라이턴, 리즈(이상 잉글랜드) 등의 영입 대상 후보로 거론되고 있다'고 보도했다.

크리스티안 바흐 바크 미트윌란 스포츠 디렉터는 "이한범은 우리 팀에서 좋은 활약을 보여줬다. 당연히 빅 클럽들의 관심도 있다. 우리 팀에서 좋은 모습을 보인다면, 언젠가는 훌륭한 이적료를 받을 것이다. 많은 구단이 관심을 보이고 있다. 이제 선수와 어떤 구단이 적합할지, 이적료는 얼마가 좋을지 알아내는 것은 우리의 몫"이라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

2002년생 이한범은 FC서울에서 성장해 2023년 여름 이적 시장을 통해 유럽 진출에 성공했다. 미트윌란(덴마크)으로 이적했다. 적응까지는 쉽지 않았다. 그는 미트윌란에서 두 시즌 가까이 거의 출전하지 못했다. 하지만 2024~2025시즌 막판 힘겹게 기회를 잡았고, 이를 놓치지 않았다. 그는 2025~2026시즌 팀의 핵심 센터백으로 활약했다. 성장을 거듭한 이한범은 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 부름을 받고 북중미월드컵 최종 명단에 이름을 올렸다. 그는 조별리그 체코-멕시코와의 경기에서 제 몫을 톡톡히 해냈다.

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전 세계의 관심이 모아진다. 앞서 영국 언론 팀토크는 '이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있다. 리버풀, 리즈, 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이턴 등은 최근 몇 달 동안 그를 지켜본 클럽이다. 스카우터들은 그의 수비 능력 뿐만 아니라 볼 소유 능력, 피지컬, 다양한 전술 시스템에 적응하는 능력에도 깊은 인상을 받았다. 그는 미트윌란과의 계약 기간이 12개월 밖에 남지 않았다. 이러한 상황은 잠재적 영입 팀들의 관심을 더욱 증폭시켰다'고 전했다.

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한편, 이한범은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 조별리그 최종전을 준비한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com