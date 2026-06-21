'비니시우스 룰' 1호 퇴장자 발생, 논란에 입을 연 파라과이 감독 "지나친 규제 안 돼...경고면 충분할 듯"

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[스포츠조선 이현석 기자]뜻밖의 규정에 의한 1호 퇴장자, 감독은 지나치게 가혹한 규정이라고 봤다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 20일(한국시각) '미겔 알미론 퇴장에 대해 감독들의 의견이 분분하다'고 보도했다.

파라과이는 20일 미국 캘리포니아주 산타클라라 샌프란시스코 베이 아레아 스타디움에서 열린 튀르키예와의 2026년 북중미월드컵 D조 2차전에서 1대0으로 승리했다.

수적 열세를 극복한 결과였다. 파라과이는 이날 전반 2분 만에 터진 마티아스 갈라르사의 득점으로 리드를 잡았다. 다만 전반 종료 직전 변수가 터졌다. 1호 퇴장이었다. 이른바 '비니시우스 룰'의 첫 번째 희생양이 나오며 선수 한 명이 이탈하게 됐다. 전반 추가시간 튀르키예와 파라과이 선수들이 파울로 신경전을 벌이는 상황, 알미론이 상대 선수 앞에서 입을 가리고 말을 했다. 주심은 비디오 판독(VAR) 후 곧바로 퇴장은 선언했다.

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이번 월드컵을 앞두고 상대 선수와 대치하는 상황에서 입을 가리는 선수는 퇴장을 받을 수 있도록 하는 경기규칙 개정안을 만장일치로 승인됐다. 사건의 발단은 지난 2월 열린 벤피카와 레알 마드리드의 유럽챔피언스리그 경기였다. 벤피카의 윙어 잔루카 프레스티아니가 경기 중 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르와 언쟁을 벌이다 유니폼으로 입을 가렸다. 프레스티아니는 인종차별적 발언 혐의로 1경기 출전 정지 징계를 받았다. 그러나 유럽축구연맹(UEFA) 조사 결과, 프레스티아니는 동성애 혐오 행위로 유죄 판결을 받고 6경기 출장 정지 처분을 받았다. 그중 3경기는 유예됐다.

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UEFA는 프레스티아니가 문제의 발언을 할 때 유니폼으로 입을 가려 인종차별 발언을 한 점을 입증하는 데에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 이 문제는 웨일스에서 열린 IFAB 연례 총회에서 이미 논의됐다. 회원국들은 밴쿠버에서 열리는 FIFA 평의회에 앞서 합의했다. 인종차별 근절 조치의 일환이다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 "선수가 입을 가리고 인종차별적인 발언을 한다면, 당연히 퇴장당해야 한다"면서 "숨길 게 없다면, 말할 때 입을 가리지 않는다"고 했다.

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다만 선수들에게는 너무나 익숙한 행동, 이번 월드컵에서 주의가 필요했다. 손흥민, 이강인, 김민재 등 유럽 리그에서 활약한 선수들에게는 더 익숙하기에 유의할 필요가 있다. 구스타보 알파로 파라과이 감독도 지나치게 가혹한 규정에 아쉬움을 토로했다. 그는 경기 후 "규칙에 따르면 입을 가리는 행위는 퇴장감이 맞다"며 "내가 어떻게 할 부분은 아니다. 우린 이에 대해 의견을 제시할 수 없다"고 했다.

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이어 "경고면 충분할 것 같다. 너무 가혹하게 처벌이 나오며, 축구의 본질이 사라질까 봐 우려된다. 규칙이 축구의 본질을 방해해서는 안 된다. 경기를 지나치게 규제해서는 안 된다. 결국 모든 플레이를 어떻게 해석해야 하는지를 규정하는 규칙서가 만들어질 수 있다"고 지적했다.

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알미론의 퇴장으로 이번 월드컵 대치 상황에서의 선수들 행동에 더 많은 관심이 쏠릴 전망이다. 한 번의 행동이 팀을 패배로 몰아넣을 수 있기에 주의가 필요한 것은 분명해 보인다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com