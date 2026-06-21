홍명보호, 남아공전 비기기만 해도 32강 확률 91%…'걱정마세요' 이강인 "32강, 16강, 8강도 가야"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 리라와 신경전을 벌이는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 이기혁과 이야기를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 러닝하는 선수들을 바라보며 물을 마시는 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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[스포츠조선 김성원 기자]마지막까지 방심은 금물이지만 낙담할 필요도 없다.

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홍명보호의 32강 진출 가능성이 90%를 넘는 것으로 예측됐다. 스포츠 통계업체 '옵타'는 21일(이하 한국시각) 대한민국의 2026년 북중미월드컵 32강 진출 가능성을 91.22％로 전망했다.

홍명보호는 19일 개최국 멕시코와의 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 석패했다. 멕시코는 2전 전승으로 가장 먼저 32강 진출을 확정지었다.

대한민국은 1승1패(승점 3)를 기록했다. 25일 남아공과의 조별리그 최종전에서 운명이 결정된다. 남아공전에서 비기기만해도 조 2위 자리를 지킬 수 있다.

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그러나 만에 하나 패할 경우 남아공에 밀린다. 4위 탈락, '경우의 수'도 있다. 대한민국이 남아공에 패하고, 체코가 멕시코를 잡으면 끝이다.

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'옵타'는 홍명보호가 조 2위로 32강에 올라갈 가능성이 높다고 봤다. 현실이 되면 B조 2위와 만난다. '옵타'는 그 상대가 스위스가 될 것으로 예상했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 선수들에 이야기를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

스위스는 현재 선두 캐나다와 나란히 1승1무지만, 골득실에서 밀려 B조 2위에 위치했다. 캐나다와 스위스는 25일 조별리그 최종전에서 만난다.

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다만 '옵타'는 대한민국과 스위스의 32강 대결에서는 스위스의 우세를 점쳤다. 대만민국이 16강에 오를 확률은 35.25％로 떨어졌다.

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대한민국과 스위스는 2006년 독일월드컵 조별리그 최종전에서 맞붙었다. 1승1무였던 대한민국은 판정 논란 속에 0대2로 패해 탈락했다. 스위스와 32강 대결이 성사되면 20년 만에 월드컵 본선 무대에서 다시 만나게 된다.

태극전사들은 21일 훈련없이 휴식을 취하고 있다. 태극전사들은 '긍정'이다. 이강인(파리생제르맹)은 "앞으로 남은 경기를 잘해서 32강에 진출해서 좋은 모습을 보이고, 16강에서도 잘해서, 8강도 가고 계속 그렇게 해야 한다"고 말했다.

중원사령관 황인범(페예노르트)은 "지난 월드컵 때보다 2차전이 끝난 현재 시점에 상황은 더 좋다. 남은 기간 잘 준비한다면 좋은 경기력과 좋은 결과로 많은 분들께 행복을 드릴 수 있을 것"이라고 자신감을 나타냈다.

'수비의 핵' 김민재(바이에른 뮌헨)는 "월드컵 직전 다소 맞지 않았던 부분들도 본선에 돌입하면서 눈에 띄게 좋아졌다. 남아공을 상대하기 쉽지 않겠지만, 이기겠다"고 강조했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com