'공격수 삼키는' 괴물과 '월드컵 즐기는' 동생들…'김민재와 아이들' 점점 한 몸이 되어 간다[몬테레이ON]

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 이한범과 이기혁이 아쉬운 모습으로 그라운드를 돌고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]"월드컵 본선에 들어 (수비가) 눈에 띄게 좋아졌다." 홍명보호의 간판 수비수 김민재(30·바이에른 뮌헨)의 자체 평가다. 그리고 "월드컵을 앞두고 친선경기를 할 때보다 더 좋은 경기력을 보이고 있다. 안 맞았던 부분도 잘 맞아간다. 수비수들이 다들 너무 잘하고 있다"라며 만족감을 드러냈다.

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김민재는 스리백 파트너이자 후배인 이한범(24·미트윌란)과 이기혁(26·강원)에 대한 칭찬을 늘어놓았지만, '스리백 업그레이드'를 이끈 주인공은 다름 아닌 김민재다. 이한범 이기혁은 김민재를 '벽민재'라고 부른다. '수비의 벽'이란 의미다. 같이 뛰는 선수들이 '진짜'의 가치를 아는 법이다.

김민재는 체코에 이어 19일(이하 한국시각) 멕시코전에서도 '철벽'을 쳤다. 스리백의 가운데인 스위퍼로 나서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서만 8시즌을 뛴 멕시코 공격수 라울 히메네스(울버햄튼)를 꽁꽁 묶었다. 히메네스는 80분을 뛰며 단 2개의 슈팅에 그쳤다. 득점은 없었다. 체코전에선 국제축구연맹(FIFA) 공식 파워랭킹 수비 부문에서 양팀 통틀어 가장 높은 8.34점을 받은 그는 멕시코전에선 전체 3위, 한국 선수로는 가장 높은 7.25점을 기록했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 김승규, 김민재가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

김민재의 전진 수비는 이미 유럽에서 정평이 나 있다. 웬만한 공격수보다 빠른 스피드로 달려나가 공을 차단하고 돌아온다. 수비수 출신인 홍명보 월드컵대표팀 감독은 "앞에 있는 선수들이 자유롭게 뛸 수 있도록 커버해 주고, 너무 앞으로 튀어 나가지 말라"고 김민재에게 따로 주문했다. 하지만 경기 상황에 따라 달려나가야 할 때가 있다. 그럴 땐 사전에 약속한 대로 이한범 이기혁이 김민재 자리를 안전하게 커버했다. 이한범이 멕시코전에서 에이스 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)가 공 소유를 하지 못하도록 압박하기 위해 마음 놓고 전진 수비를 펼칠 수 있었던 것도 김민재가 자리를 커버해 줄 거란 믿음이 있어서다. 이기혁은 경기를 거듭할수록 플레이에 여유가 생기고 있다.

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멕시코전에서 수문장 김승규(36·FC도쿄)와 이기혁의 충돌로 어이없이 결승골을 헌납했지만 A매치 80경기 이상을 경험한 김민재와 이번이 첫 월드컵인 두 젊은 수비수는 점점 한 몸이 되어가는 중이다. 이한범 이기혁은 거의 '종교'처럼 김민재의 말을 따르고 있다. 홍명보 감독도 스리백 안정화를 위해 직접 팔을 걷어붙였다. 유독 이기혁에게 많은 시간을 할애해 수비 노하우를 전수하고 자주 대화를 나누는 소위 '특별 과외'를 했다. 멕시코전 다음날인 20일 회복훈련 중에도 이기혁과 한참 동안 대화를 나눴다.

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25일 남아공과의 조별리그 3차전에서도 이한범-김민재-이기혁 스리백 조합을 그대로 유지할 가능성이 높다는 시그널이다. '김민재와 아이들'이 남아공전에서 대회 첫 클린시트를 기록하면, 득점 없이도 32강 티켓을 거머쥘 수 있다.

몬테레이(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com