미쳤다! '우승후보' 스페인과 비긴 카보베르데, '남미 강호' 우루과이와도 2-2 무승부 '역대급 첫 골 폭발'...32강 보인다![월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]카보베르데가 또 한번 이변을 썼다.

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카보베르데는 22일 오전 7시(한국시각) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 우루과이와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전에서 2대2로 비겼다. 강력한 우승후보인 '무적함대' 스페인과의 첫 경기에서 0대0으로 비기며 세계를 놀라게 한 카보베르데는 '남미의 강호' 우루과이를 상대로도 승점을 따냈다. 역사적인 월드컵 첫 골도 넣었다.

1차전에서 사우디 아라비아와 1대1로 비긴 우루과이는 '복병' 카보베르데에 발목을 잡혔다. H조는 앞서 사우디에 4대0 대승을 스페인이 1위, 카보베르데, 우루과이가 2위에 자리했다.

우루과이는 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 페데리코 비냐스가 원톱에 섰고, 2선에는 페데리코 발베르데를 축으로 아구스틴 카노비오와 막시 아라우호가 좌우에 포진했다. 중원은 마누엘 우가르테와 로드리고 벤탄쿠르가 꾸렸다. 포백은 마누엘 사나브리아-마티아스 올리베라-세바스티안 카세레스-기예르모 바렐라가 구성했다. 골문은 페르난도 무슬레라가 지켰다.

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카보베르데는 4-1-4-1로 맞섰다. 질송 벤시몰이 최전방에 자리했다. 2선에는 개리 로드리게스, 자미로 몬테이로, 라이언 멘데스, 텔모 아르칸주가 포진했다. 수비형 미드필더는 케빈 피나가 섰다. 포백은 시드니 카브랄, 디네이 보르제스, 피코 로페스, 스티븐 모레이라가 꾸렸다. 보지냐가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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초반부터 우루과이가 카보베르데를 강하게 밀어붙였다. 과감한 전방압박으로 상대 빌드업을 방해했다. 전반 10분 왼쪽에서 올라온 크로스를 카노비오가 헤더로 연결했다. 카보베르데 수비 맞고 흐른 볼을 바렐라가 오른발 중거리 슈팅으로 이어갔다. 골대를 넘어갔다.

위기를 넘긴 카보베르데가 역습에 나섰다. 호드리게스의 돌파가 살아나며 우루과이를 위협했다. 14분 우루과이가 아쉬운 기회를 놓쳤다. 역습 상황에서 왼쪽을 파고들던 발베르데에게 정확히 볼이 배달됐다. 발베르데가 왼발 슈팅을 때렸지만, 골포스트를 빗나갔다.

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21분 카보베르데가 선제골을 넣었다. 카브랄이 오른쪽부터 폭발적인 스피드로 돌파했다. 중앙에서 벤탄쿠르에 걸려 넘어졌다. 먼거리서 얻은 프리킥 기회, 피나가 강력한 오른발 슈팅을 때렸고, 이는 그대로 벽을 통과하며 우루과이 골망을 흔들었다.

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24분 코너킥 상황에서 발베르데가 볼을 잡았다. 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 벤시몰의 팔에 맞은 듯 했다. 우루과이 선수들이 강하게 항의했다. 하지만 주심은 VAR과 교신 후에도 원심을 유지했다. 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

우루과이의 공세가 더욱 거세졌다. 28분 발베르데의 오른발 발리슈팅은 골대를 살짝 넘어갔다. 34분에는 발베르데가 또 한번 먼거리서 중거리 슈팅을 때렸지만, 빗나갔다. 카보베르네의 역습은 위력적이었다. 기회가 생길때마다 좌우로 빠르게 볼을 보내며 우루과이 수비진을 흔들었다. 마무리가 아쉬웠다.

40분 우루과이가 슈팅을 시도했다. 오른쪽에서 바렐라가 올린 크로스를 아라우호가 머리에 맞췄다. 하지만 제대로 맞지 않아 골대를 넘어갔다.

우루과이가 동점골을 뽑았다. 43분 발베르데가 왼쪽에서 오른발 크로스를 올렸다. 카보베르데 수비수 머리에 맞고 골대를 맞았다. 흐른 볼은 아라우호에게 향했고, 이를 머리로 마무리했다.

결국 우루과이가 경기를 뒤집었다. 우가르테가 후방에서 파고들던 아라우호에게 찍어 차줬다. 아라우호가 중앙으로 파고들던 카노비오에게 머리로 연결했고, 카보니오가 뛰어들며 멋지게 잘라먹었다. 결국 전반은 우루과이의 2-1 리드로 마무리됐다.

카보베르데가 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 전반 허벅지 뒷근육에 통증을 느낀 아르칸주를 빼고 데로이 두아르테를 넣었다. 후반에도 우루과이의 공격이 계속됐다. 카보베르데는 역습으로 맞섰다. 후반 6분 카브랄이 왼쪽에서 강력한 오른발 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 빗나갔다.

카보베르데가 두 명을 바꿨다. 13분 벤시몰, 로드리게스를 빼고 누누 다코스타, 엘리우 바렐라를 넣었다. 15분 카보베르데가 승부를 원점으로 돌렸다. 우루과이의 치명적인 빌드업 실수를 놓치지 않았다. 왼쪽에서 올리베라가 가운데로 내준 볼이 골키퍼와 센터백 사이로 갔고, 이를 바렐라가 가로채 빈 골문에 침착하게 밀어넣었다.

18분 카보베르데가 또 한번 결정적 기회를 만들었다. 높은 위치에서 볼을 뺏어낸 후 역습에 나섰다. 몬테이로가 아크 정면에서 회심의 오른발 슈팅을 날렸다. 골대를 살짝 넘어갔다. 22분 코너킥 상황에서 카보베르데 수비 집중력인 한순간 떨어졌다. 크로스가 올라왔고, 몸에 맞으며 대혼전이 벌어졌다. 아라우호가 흐른 볼을 밀어넣었다. 결과는 오프사이드였다.

25분 우루과이가 두 명을 바꿨다. 비냐스와 우가르테를 뻬고 다윈 누녜스와 니콜라 데 라 크루스를 투입했다. 카보베르데도 선제골을 넣었은 피나 대신 라로스 두아르테를 넣었다. 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

우루과이의 맹공 속 카보베르데도 역습으로 반격했다. 카보베르데는 34분 몬테이루를 빼고 야닉 세메두를 넣었다. 우루과이도 36분 아라우호를 빼고 브리안 로드리게스를 투입했다. 40분 우루과이의 컷백이 로드리게스에게 연결됐지만, 슈팅은 카보베르데의 육탄방어에 막혔다. 이어진 코너킥에서도 벤탄쿠르가 날카로운 헤더를 했지만, 또 다시 카보베르데 수비에 걸렸다.

우루과이가 총공세에 나섰다. 카보베르데의 수비는 단단했다. 44분 우루과이가 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 카보베르데가 나가는 과정에서 데 라 크루스가 볼을 뺏다 걸려 넘어졌다. 발베르데가 회심의 오른발 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 벗어났다. 추가시간 8분이 주어졌다.

47분 누녜스가 역습에서 오른쪽을 완전히 무너뜨렸다. 컷백은 발베르데 발에 닿지 않았다. 카보베르데도 아크 정면에서 날카로운 슈팅을 때렸다. 48분 우루과이가 결정적 기회를 잡았다. 누녜스가 내준 볼이 카노비오에게 연결됐다. 카노비오가 파고들며 골키퍼와 맞선 기회를 잡았다. 하지만 슈팅은 골대를 넘어갔다.

카보베르데가 49분 결정적 기회를 잡았다. 오른쪽에서 넘겨준 볼을 두아르테가 아크 정면에서 잡았다. 왼발 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 또 한번 이어진 날카로운 역습에서는 슈팅을 때리기 직전 우루과이 수비의 슈퍼태클에 막혔다. 막판은 완전히 카보베르데의 흐름이었다. 두아르테가 먼거리서 때린 프리킥은 골키퍼 정면으로 향했다.

결국 경기는 2대2로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com