[오피셜]과르디올라 떠난 맨시티 3년 만에 한국 찾는다, '팀 K리그'와 8월 5일 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 충돌

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 명문 맨시티가 대한민국을 찾는다.

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맨시티가 K리그를 대표하는 스타 선수들과 친선경기를 펼친다. 한국프로축구연맹은 8월 5일 서울월드컵경기장에서 K리그 대표급 선수들로 구성된 '팀 K리그'와 맨시티가 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 친선경기를 갖는다고 22일 밝혔다.

'팀 K리그'는 2022년부터 매년 쿠팡플레이 시리즈를 통해 토트넘, 아틀레티코 마드리드, 뉴캐슬 유나이티드 등 해외 명문 클럽들과 맞대결을 펼치며 축구팬들에게 감동을 선사해 왔다.

올해 팀 K리그의 맞대결 상대인 맨시티는 2025~2026시즌 잉글랜드 FA컵과 카라바오컵 동반 우승, 프리미어리그 2위를 차지한 잉글랜드 최강팀 중 하나다.

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맨시티가 방한하는 것은 2023년 이후 3년 만이다. 맨시티가 지난 시즌을 끝으로 펩 과르디올라 감독이 떠났다. 과르디올라 감독을 보좌해 맨시티에서 코치를 지낸 엔조 마레스카 감독이 차기 사령탑으로 유력하다.

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쿠팡플레이 김성한 대표는 "올해 5년째를 맞는 '쿠팡플레이 시리즈'는 그간 팬들이 보내주신 성원에 힘입어 국내 대표 스포츠 축제로 자리 잡았다"라며 "올해도 철저한 준비로 기대에 걸맞은 최고의 경험을 선사하고, 국내 축구 저변 확대에도 계속해서 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 자신감을 전했다.

팀 K리그를 이끌 감독과 코칭스태프는 추후 발표된다. 선수단은 K리그1 12개 팀 소속 선수들 중에서 감독과 연맹 기술위원회(TSG)가 협의해 선발하며, 쿠팡플레이 '쿠플영플' 팬 투표를 통해 22세 이하(U-22) 선수 1명이 선정될 예정이다.

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'2026 쿠팡플레이 시리즈'의 티켓 예매 등 상세 정보는 추후 쿠팡플레이에서 공개될 예정이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com