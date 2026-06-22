대한축구협회, '최대 규모' 코리아컵 트로피에 '1935'를 넣은 이유

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 추춘제로 변신하는 코리아컵의 새로운 엠블럼과 함께 공식 슬로건 '모두의 꿈, 하나의 컵'을 공개했다. 올해 시범으로 첫 출범하는 W코리아컵의 엠블럼도 발표했다.

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KFA는 1996년 출범한 FA컵의 명칭을 2024년 코리아컵으로 변경했다. 또 대회의 정체성과 역사성을 보다 명확하게 담아낼 수 있는 새로운 브랜딩의 런칭을 준비해왔다.

올해부터 2026~2027시즌제로 대회 운영방식이 변경된다. W코리아컵도 첫넝르 보인다. 그 시점에 새로운 브랜드 아이덴티티를 공개했다.

KFA는 "이번 리브랜딩은 코리아컵이 지닌 세 가지 핵심 가치인 '3O'를 기반으로 기획됐다. 도전의 개방성(Openness), 극복의 서사성(Overcome), 권위의 전통성(Official)을 의미하는 '3O'의 가치를 '모두의 꿈, 하나의 컵(The Cup for All)이란 새 슬로건에 담아냈다"고 밝혔다.

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'모두의 꿈'에는 아마추어부터 프로까지 대한민국의 모든 축구인이 꿈꿀 수 있는 열린 무대라는 코리아컵의 개방성과 포용성, '하나의 컵'에는 수많은 도전 끝에 오직 하나의 팀만이 정상에 오를 수 있는 토너먼트의 본질과 최고 권위 대회의 상징성이 담겼다.

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새롭게 공개된 코리아컵 엠블럼은 대회의 정통성과 역동성을 보다 선명하게 표현했다. 엠블럼 중앙에는 2003년부터 사용된 대회 우승 트로피의 형상을 반영했다. 트로피 양옆을 감싸며 솟아오르는 곡선은 모든 축구인에게 열려 있는 도전의 개방성과 한계를 넘어서는 극복의 서사를 '위대한 관문'이자 '트로피 리본'의 형태로 형상화했다. 모든 참가팀이 토너먼트 방식으로 단 하나의 영광을 향해 도전하는 코리아컵의 상징성을 담고 있다.

코리아컵의 트로피는 89.5cm 높이로 국내 각급 축구 대회의 모든 트로피 중 가장 거대한 규모를 자랑한다. 대한민국에서 가장 많은 팀이 참가하는 가장 오래된 클럽 축구 대회의 위상과 권위를 상징한다. 특히 트로피 상단에 새롭게 각인된 '1935'는 코리아컵의 역사적 뿌리를 의미한다. 1935년 창설된 전조선축구선수권대회를 코리아컵의 모태로 규정했다. 또 W코리아컵 엠블럼은 코리아컵의 정통성을 계승하면서도 여자축구의 새로운 도약을 상징하도록 디자인됐다.

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2026년 W코리아컵은 23일 경기도 이천에서 1라운드 개막전을 치른다. 2026~2027시즌 하나은행 코리아컵은 지난 20일 K5리그 팀들간의 프리라운드 경기를 치렀고, 7월 4일 1라운드가 개막한다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com