호날두팬들의 거센 공격! '와해 위기' 포르투갈 대표팀…선수 여친들 '가짜 게시물'에 놀아나고, 정신적 고통까지 받아

후앙 네베스의 연인 마델라나 아라강. 사진=마델라나 아라강 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두 팬들의 사회관계망서비스(SNS) 상의 공격적인 언행들이 포르투갈 대표팀의 결속력을 와해시키고 있다.

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글로벌 매체 디애슬레틱은 22일(한국시각) '포르투갈 대표팀은 대회(2026 북중미 월드컵)를 실망스럽게 시작했고, 팀과 관련해 내부와 외부 모두에서 의문이 제기되고 있다'고 보도했다.

포르투갈은 이번 월드컵 첫 경기에서 콩고민주공화국과 1-1로 비긴 뒤 경기력에 대한 비판을 받고 있다. 문제는 미드필더 주앙 네베스의 인터뷰에서 시작했다.

네베스는 "이번 대회는 호날두의 마지막 월드컵이다"며 "큰 스타가 있지만, 이번 월드컵에는 다른 훌륭한 선수들도 많은 데 어떻게 관리가 되고 있나?"라는 질문을 받았다.

포르투갈 대표팀. AFP연합뉴스

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이에 대해 네베스는 "우리는 호날두가 우리 대표팀과 축구계를 위해 무엇을 했는지 알고 있다"면서도 "하지만 지금 이 순간 그는 우리처럼 팀을 위해 뛰는 선수 중 한 명"이라고 말했다. 네베스가 말한 의도는 분명했다. 호날두도 팀의 일부이며 동등하게 경쟁하는 선수일 뿐이라는 점이다. 팀의 성과가 개인보다 중요하다는 당연한 의미였다.

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하지만, 호날두의 팬들은 이를 좋게 보지 않았다. 네베스의 인터뷰는 재가공돼 마치 호날두를 평범한 선수로 치부한 영상으로 온라인상에 떠돌았다. 이를 본 호날두 팬들은 네베스의 SNS에 몰려와 댓글 테러를 시작했다. 브루노 페르난데스와 비티냐의 계정에도 같은 일이 벌어졌다. 대체적인 내용은 호날두에게 마땅한 존중을 보여야 한다는 것과 그에게 선수들이 더 많이 패스해야 한다는 것이었다.

네베스(왼쪽)와 아라강. 사진=마델라나 아라강 SNS

네베스의 연인인 마델라나 아라강도 피해를 봤다. 그녀는 SNS상에 네베스와 함께 찍은 사진을 올렸는데 이 게시물이 공격 대상이 됐고, 결국 댓글을 막아야했다. 여기서 끝나지 않았다. 그녀가 호날두에게 은퇴하라고 했다는 허위 게시물이 온라인상에 퍼지며 문제가 됐다. 이를 본 호날두의 연인 조지나 로드리게스는 사실 확인도 안한 채 "요즘 애들 장난 아니다"며 아라강을 저격하는 게시물을 올렸다. 이후 자신이 속았다는 것을 안 로드리게스는 허겁지겁 자신의 게시물을 삭제했다.

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포르투갈 대표팀의 부진에서 시작된 문제가 대표팀의 조직력 와해로 이어지고 있다. SNS상에서 선수들이 보호받지 못하는 것도 큰 문제다. 가짜 게시물은 선수들의 가족들마저 정신적인 고통을 받게하고 있다. 지금의 팀 분위기라면 포르투갈의 조별리그 통과가 어려워질 가능성은 충분히 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com