'팬들 위한 선택' 스포츠토토, 한국-남아공전 열리는 25일 발매 개시 시간 1시간 앞당긴다

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 대한민국 국가대표팀의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전 한국(원정)-남아프리카공화국(홈)전 경기일에 한해 체육진흥투표권 발매 시간을 한시적으로 변경하기로 했다.

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이번 발매 시간 변경은 한국과 남아공의 조별리그 경기가 오전 10시(한국시각)에 열리는 점을 고려해, 스포츠팬들이 경기 시작 전 여유 있게 스포츠토토를 이용할 수 있도록 마련됐다.

이에 따라 한국 대표팀의 조별리그 3차전이 열리는 25일 스포츠토토 전 상품의 발매 개시 시간이 기존 오전 8시에서 오전 7시로 1시간 앞당겨진다.

발매 종료 시간은 기존과 동일한 오후 11시다. 다만, 오프라인 스포츠토토 판매점은 판매점마다 운영 시간이 다를 수 있으므로 이용 시 유의해야 한다.

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한국 대표팀은 조별리그 1차전에서 체코를 2대1로 꺾었으나, 2차전 멕시코전에서는 0대1로 패했다. 한국은 남아공과의 최종전에서 비기기만 해도 32강에 오를 수 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "한국 대표팀의 경기 일정에 맞춰 경기 당일 발매 개시 시간을 1시간 앞당겼다"며 "변경된 발매 시간과 판매점별 운영 시간을 확인해 스포츠토토 이용에 참고하기 바란다"고 말했다.

발매 시간 변경에 관한 자세한 내용은 스포츠토토 홈페이지와 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com