'韓 격돌' 남아공, 결전 불과 이틀 앞두고 '결전지' 멕시코 몬테레이 입성

사진=연합뉴스

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 마지막 상대, 남아공이 드디어 몬테레이에 모습을 드러냈다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 이끄는 남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

남아공은 23일 결전지 몬테레이의 한 호텔에 도착해 짐을 풀었다. 남아공은 그동안 멕시코 파추카에 베이스캠프를 차리고 구슬땀을 흘려왔다. 이동 당일까지 훈련을 진행한 뒤 경기 불과 이틀을 앞두고 몬테레이로 향했다.

이날 호텔 앞에는 소수의 현지 팬들이 모여 선수들을 기다렸다. 삼엄한 경계 속에 버스에서 내린 선수단은 '수다프리카'(남아공·Sudafrica)를 연호하는 현지 팬들의 환영 속에서도 별다른 반응 없이 숙소 안으로 이동했다.

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남아공은 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 두 번째 경기에선 체코와 1대1로 비겼다. 선제골을 내주고 흔들렸지만, 경기 막판 페널티킥을 얻어내 무승부를 챙겼다. 이로써 남아공은 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있다. 한국과의 경기엔 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 출전 정지 징계로 나서지 못한다. 다만, 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)는 퇴장 징계가 끝나 복귀한다.

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마지막 상대는 대한민국이다. 한국은 첫 경기에서 체코를 2대1로 잡았고, 두 번째 경기에선 멕시코에 0대1로 석패했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com