"강팀 만나고 싶다" 日, 스웨덴 안중 없나...자신감 대폭발! 벌써 32강 상대 고민

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 무패로 쌓아 올린 기쁨이 자신감으로 폭발하고 있다.

Advertisement

2026 북중미월드컵 32강 진출이 유력시 되고 있는 일본 대표팀 수비수이자 주장인 이타쿠라 고(아약스)가 자신감을 내비쳤다. 닛칸스포츠에 따르면, 이타쿠라는 23일(한국시각) 베이스캠프지인 미국 내슈빌에서 훈련을 마친 뒤 일본의 32강 상대로 C조의 브라질, 모로코가 거론되는 부분에 대해 "조별리그 최종전 결과에 따라 상대를 바꾸는 건 절대 할 수 없는 일이다. 경기가 끝나봐야 상대가 결정될 것"이라고 말했다. 이어 "어느 쪽이든 간단한 경기는 없다"면서도 "강팀과 월드컵에서 진심으로 승부하고 싶은 생각도 든다. 누구를 만나든 하나 씩 쓰러뜨리며 나아가고 싶다"고 자신감을 드러냈다.

AP연합뉴스

최근 일본은 '자이언트 킬러'로 입지를 굳혔다. 2022 카타르 대회 조별리그에서 스페인, 독일을 상대로 잇달아 2대1 역전승을 거뒀다. 친선 경기에서는 브라질에 두 골차 열세를 뒤집고 3대2 승리를 거뒀고, '종가' 잉글랜드의 성지 웸블리스타디움에서 1대0 승리를 거두면서 충격을 준 바 있다. 이번 대회 조별리그 첫판이었던 네덜란드전에서도 공방전을 펼치며 2대2 무승부를 거둬 깊은 인상을 남겼다.튀니지전에서는 4대0 대승을 거두면서 아시아 최강팀의 면모를 떨쳤다.

일본은 스웨덴과 조별리그 최종전에서 비기기만 해도 32강 진출이 결정된다. 1승1패인 스웨덴은 빅토르 요케레스(아스널), 알렉산더 이삭(리버풀) 투톱 뿐만 아니라 일본의 약점으로 지적되는 피지컬을 공략하는 대응책을 들고 나올 것으로 점쳐지고 있다. 이타쿠라는 "(요케레스-이삭 투톱이) 확실한 스웨덴의 강점이라 생각한다. 그 부분을 막을 수 있느냐가 승패를 가를 것"이라고 말했다. 이어 "카운터 프레스를 내주지 않는 게 중요하다. 반대로 좋은 상태에서 볼을 빼앗을 수 있다면 우리에게 찬스가 될 것"이라고 내다봤다.

로이터연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com