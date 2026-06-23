[오피셜] 대한민국 역사 썼다...FIFA "한국-멕시코전, 멕시코 역사상 가장 많이 시청된 경기, 2550만명 몰려"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김대식 기자]한국과 멕시코 경기는 엄청난 관심이 집중됐던 경기였다.

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국제축구연맹(FIFA) 미디어 채널은 23일(이하 한국시각) '멕시코와 한국의 중요한 맞대결을 시청하기 위해 무려 2550만명의 시청자가 지상파 및 케이블 등 방송 채널에 몰렸다'면서 '이전의 모든 기록을 뛰어넘으며, 한국전은 21세기 들어 멕시코에서 가장 많이 시청된 FIFA 월드컵 중계 방송이 됐다. 이는 이번 대회 멕시코의 첫 경기에서 세웠던 기존 최고 기록마저 넘어선 수치'라고 설명했다.

지난 19일 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다.

자국에서 열리는 월드컵이라 관심이 더 집중될 수밖에 없지만 이날 한국과 멕시코의 경기는 조 1위를 두고 치르는 경기였다. 체코와 남아프리카공화국이 1대1 무승부로 끝나게 됐기 때문이었다. 조 1위와 함께 32강 조기 진출을 노릴 수 있는 절호의 기회였다.

사진=FIFA

심지어 멕시코 팬들에게 엄청난 인기를 누리는 한국이다. 2018년 러시아 월드컵에서 멕시코를 구해준 나라가 한국이었기 때문이다. 같은 조에 포함됐던 한국과 멕시코였다. 멕시코는 조별리그 최종전에서 스웨덴, 한국은 독일을 상대했다. 독일이 한국을 이기고, 멕시코가 스웨덴에 패배하면 한국과 멕시코가 16강 진출에 실패하는 상황.

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모두가 독일의 승리를 외쳤던 경기였지만 한국이 김영권과 손흥민의 극적인 득점으로 독일을 집으로 돌려보내는 대이변을 연출했다. 덕분에 스웨덴에 패배하고도 멕시코는 16강에 올라갈 수 있었다. 이 경기 덕분에 멕시코는 한국과 손흥민에 대한 호감이 크게 상승했다. 현재 멕시코에서 K-문화 열풍이 불고 있는 것도 영향을 줬을 것이다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 김승규가 이기혁과 부딪히며 공을 놓치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

멕시코 국민들의 엄청난 관심이 쏠린 경기에서 승자는 멕시코였다. 한국은 멕시코를 상대로 더 주도권을 잡았지만 결정적인 찬스를 많이 만들지 못했다. 패배할 만한 경기도 아니었지만 후반 5분 김승규와 이기혁의 판단 미스가 나오면서 루이스 로모에게 다소 허무하게 실점을 내주고 말았다. 한국은 공격적인 변화를 시도해 패배를 면하려고 했지만 경기 종료 직전 조규성의 결정적인 헤더가 골키퍼에 막히면서 동점골을 만들지 못했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com