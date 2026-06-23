메시 PK 실축에 분노 폭발 "너무 화났다"→집념의 멀티골 성공 '월드컵 최다 득점자 타이틀'…"편안한 한 주 보낼 수 있겠어"

아르헨티나의 리오넬 메시. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]아르헨티나의 리오넬 메시가 페널티킥을 놓치는 실망스러운 모습 이후 멀티골에 성공하며 팀을 승리로 이끌었다.

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글로벌 매체 ESPN은 23일(한국시각) '메시는 오스트리아를 상대로 초반 페널티킥을 놓친 뒤 매우 화가 났다고 밝혔다'며 '하지만 이후 멋진 멀티골을 터뜨리며 월드컵 역사상 최다 득점자가 됐다'고 보도했다.

이날 아르헨티나는 오스트리아와의 FIFA 2026 북중미 월드컵 경기에서 전반 9분 라우타로 마르티네스가 페널티킥을 얻어내며 기회를 잡았다. 메시가 키커로 나섰지만, 슈팅은 골문을 완전히 벗어났다. 월드컵 역사상 최다골을 노리는 선수에게 나올 수 없는 실망스러운 슈팅이었다. 메시는 이후 골을 넣기 위해 최선을 다했다. 결국 전반 30분 선제골에 성공했고, 경기 종료 직전에 멀티골을 완성했다.

메시는 경기 후 인터뷰에서 "오늘은 페널티킥을 놓쳤기 때문에 정말 화가 났던 순간이 있었다"며 "정말 잘못 찼지만, 다행히 우리는 그 상황을 뒤집었고, 리드를 잡고 승점 3점을 얻을 수 있었다"고 말했다.

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메시는 초반 페널티킥 실축 이후 무너질 수 있었지만, 결국 멀티골을 기록하며 월드컵 역대 최다 득점자가 됐다. 아르헨티나는 첫 경기 알제리전에 이어 두 경기 연속 승리를 거두며 J조 선두에 올랐다. 이제 조 1위는 사실상 확정됐다.

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메시는 이번 월드컵이 쉽지 않은 대회라고 강조했다.

메시는 "월드컵이 흘러가는 상황을 보면 쉽지 않을 거라는 걸 알고 있다"며 "모든 경기는 어렵고, 누구도 쉽게 내주는 경기가 없다"고 주장했다. 이어 "상대가 우리를 크게 위협하지는 못했지만, 매우 답답한 경기였다"고 덧붙였다.

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메시는 이번 승리로 팀의 부담이 줄었다고 밝혔다.

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그는 "승리를 거둔 것에 만족하고, 32강 진출은 첫 번째 목표였다"며 "이제 첫 번째 목표를 달성했다는 걸 알기 때문에 편안한 한 주를 보낼 수 있다"고 말했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com