[오피셜]"아시아의 눈물" 월드컵 첫 亞 탈락팀 등장, 'K리거'야잔 속한 요르단…그래도 메시는 만난다

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵 조기 탈락팀이 속속 등장하고 있다. 아시아축구연맹(AFC) 소속국가 중에서도 나왔다.

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요르단은 23일(이하 한국시각) 미국 산타클라라의 리바이스스타디움에서 열린 알제리와의 2026년 북중미월드컵 J조 2차전에서 1대2로 역전패했다.

전반 36분 니자르 알라시단(카타르SC)의 선제골로 전반을 1-0 리드하며 역사상 첫 월드컵 승리 가능성을 높인 요르단은 후반 24분 나디르 벤부알리(기요르), 후반 37분 아미네 구이리(마르세유)에게 연속골을 헌납하며 뒷심 부족에 결국 울었다.

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1차전에서 오스트리아에 1대3으로 패한 요르단은 이로써 2전 전패를 당하며 최종전 결과와 상관없이 조기 탈락이 확정됐다. 2위 오스트리아, 3위 알제리(이상 승점 3)와 승점 3점차이가 나지만, 두 팀에 승자승에서 밀려 최종전에서 10골차로 승리해도 뒤집을 수 없다. 이번 대회부턴 승점 다음으로 상대전적, 즉 승자승을 따진다.

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요르단은 28일 '디펜딩 챔피언'을 이끄는 아르헨티나 리빙 레전드 리오넬 메시(인터 마이애미)와 직접 겨루는 기회를 만끽한 뒤 고국으로 돌아갈 계획이다.

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요르단은 23일 현재 월드컵 조별리그에서 탈락 고배를 마신 4번째 국가다. 앞서 아이티, 튀르키예, 튀니지(이상 승점 0·2패)가 부진 끝에 조기 탈락했다.

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요르단의 뒤를 이어 줄줄이 아시아 국가가 탈락할 가능성이 있다. B조에 속한 카타르는 2경기에서 승점 1점(1무1패)에 그쳐 32강 진출이 위태위태하다. 25일 보스니아와 비겨도 탈락이 확정된다.

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I조에 속한 이라크는 2전 전패(승점 2)를 기록하며 최하위에 처졌다. 27일 세네갈(승점 0)과 단두대 매치에서 승리해야 그나마 3위까지 주어지는 와일드카드를 기대해볼 수 있다.

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48객 체제로 늘어난 이번 대회에는 12개조 1, 2위와 성적이 좋은 3위 8개팀 총 32개팀이 32강에 오른다.

A조 2경기에서 1승1패(승점 3)를 기록한 대한민국은 상대적으로 여유가 있다. 25일 몬테레이에서 열릴 남아공(승점 1)과의 경기에서 비기기만 해도 승자승 원칙에 따라 조 2위로 32강에 오를 수 있다.

F조에 있는 일본(승점 4·1승1무)은 아시아 국가 중 가장 여유가 있다, 26일 스웨덴과 운명의 한판을 벌인다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com