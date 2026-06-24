'韓 축구 레전드' 박지성, 남아공전 냉철 분석 "경기 초반, 상대에게 기세를 내주는 일 없어야"

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[스포츠조선 이현석 기자]기세, '한국 축구의 전설' 박지성은 분위기를 내줘선 안 된다고 강조했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 펼친다.

한국은 지난 1차전 체코를 2대1로 꺾으며 조별리그를 승전보로 시작했다. 2차전 조별리그 통과와 조 1위를 확정할 수 있는 멕시코와의 경기에선 아쉽게 0대1 패배에 그쳤다. 최종전 남아공과의 경기, 한국은 자력으로 조 2위를 확정할 수 있기에 이번 경기 단연코 승리를 위해 그라운드로 향한다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 이재성이 론도 훈련 중 엄지성의 볼을 뺏기 위해 슬라이딩을 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

승점 3점(1승1패)을 기록 중인 대한민국은 조 1위로 32강 진출을 확정한 1위 멕시코(승점 6·2승)에 이어 A조 2위에 위치했다. 체코와 남아공(이상 승점 1·1무1패)에 승점 2점 앞서 있어 최종전에선 비기기만 해도 조 2위로 32강에 오를 수 있는 유리한 고지를 점했다. 다만 비기는 것보다, 승리를 바라봐야 하는 마인드가 중요하다.

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새로운 환경에서의 맞대결이다. 앞서 오랜 기간 고지대 적응을 통해 과달라하라에 몸을 맞춰놨던 한국은 이제 33~34도에 육박하는 찜통더위를 자랑하는 몬테레이에 입성했다. 23일 누에보레온자치대학 캠퍼스 내에 있는 에스타디오 우니베르시타리오 훈련장에 모여 전면 비공개로 남아공전 준비에 매진한 태극전사들이다. 공격 전술을 다듬고, 대회 첫 무실점을 목표로 수비 집중력을 높이는 훈련에 주력할 예정이다.

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남아공도 물러설 수 없다. 남아공은 한국전 오직 승리만이 32강 진출을 위한 길이다. 기존 체코전, 멕시코전과 달리 강하게 나올 가능성도 배제할 수 없다. 한국으로서는 달라진 전략에 대한 대응 방안도 필요할 전망이다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

박지성 JTBC 해설위원은 아프리카 특유의 기세를 주의했다. 그는 23일 JTBC 차박로드에 출연해 "(특유의 리듬을 타는 것)그 부분이 가장 우려스러운 부분이다. 1대1 상황에서 상대에게 지지 않느냐. 힘도 좋고 스피드가 뛰어나다. 얼만큼 1대1로 잘 마크하느냐가 중요하다. 상대는 짜증이 나기 시작하면 호흡이 안 맞을 수 있다. 시작하자마자 상대에게 기세를 내주는 일이 없어야 한다"고 강조했다.

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남아공을 무너뜨릴 지점으로는 초반을 꼽았다. 박 위원은 "초반에 강하게 몰아붙이면 좋은 경기를 할 수 있을 것이라고 생각한다"고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com