오케이, 한국 분석 완료! "매우 좋은 팀, 하지만 우리가 할 일은 승리 뿐" A조 최하위 남아공, '징계 복귀' 미드필더 자신감 폭발

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]남아프리카 공화국은 승리에 대한 자신감을 숨기지 않았다.

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 이끄는 남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

남아공은 승리가 간절하다. 개막전이었던 멕시코와의 맞대결은 0대2 패배로 끝났다. 퇴장자까지 2명이나 나왔다. 2차전 체코전은 반전이었다. 선제 실점을 허용했으나, 극적은 페널티킥 동점골로 승점 1점을 챙겼다. 현재 남아공은 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있으나, 2차전 무승부 덕분에 아직까지 32강 진출 희망이 남아있다.

2026 북중미 월드컵 대한민국전을 하루 앞둔 남아공 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 갖고 있다. 생각에 잠긴 휴고 브로스 감독의 모습. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

다만 한국전을 앞두고 웃을 수 있는 상황은 아니다. 두 팀 간에 명확히 벌어진 전력 격차, 더욱이 지난 체코전에서 경고를 받은 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)와 퇴장 추가 징계를 받은 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 징계로 인해 한국전 출장이 어렵다. 특히 모코에나는 중원 핵심이기에 전력 공백이 뼈아프다. 다만 이날 공식 기자회견에 나선 스페펠로 시톨로는 퇴장 징계가 마무리되며 출전이 가능하다.

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시톨레는 공식 기자회견에 나서 한국전의 중요성을 강조했다. 그는 "이번 경기는 우리에게 굉장히 중요하다. 32강으로 진출하기 위해서 아주 열심히 준비했다. 꼭 진출해야 하는 상황"이라고 말했다.

2026 북중미 월드컵 대한민국전을 하루 앞둔 남아공 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 갖고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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퇴장을 당했던 1차전 멕시코와의 경기 패배에 대해서도 마음을 숨기지 않았다. 시톨레는 "1차전에서는 그렇게 좋은 경기를 하진 못했다. 그러나 팀이 보여준 지원은 정말 좋았다. 매우 감사하게 생각한다. 우리를 든든하게 지원해줬다. 우리 팀에는 좋은 선수들 뿐만 아니라 좋은 사람들이 있다"고 밝혔다.

징계를 털고 돌아온 시톨레는 자신감이 충만하다. 한국에 대한 분석을 마쳤기에 승리만을 노리겠다는 각오다. 그는 "우리는 매우 좋은 팀을 상대한다. 한국이 어떤 팀인 지 알고 있다. 경기 분석도 마쳤다. 감독님이 말씀처럼 우리가 다음 라운드에 가기 위해 할 일은 승리 뿐"이라며 "우리는 동기부여가 돼 있다. 내일이 굉장히 기다려진다"고 각오를 다졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com