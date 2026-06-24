"태극기에 욱일기 합성해 조롱" 'FIFA 고발 메일' 서경덕, 日 누리꾼 선넘은 '미친' 공격

사진제공=서경덕 성신여대 교수

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[스포츠조선 김성원 기자]욱일기 논란이 또 터졌다.

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일본은 21일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 튀니지를 4대0으로 완파했다.

그러나 충격적인 장면이 포착됐다. 관중석에서 욱일기가 또 등장했다. 경기 중 일본 팬이 전범기, 이른바 욱일기를 들고 응원하는 모습이 고스란히 중계 카메라에 담겼다. 욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 당시 사용한 깃발이다. 일본 군국주의와 제국주의를 상징한다. 국제축구연맹(FIFA)도 금지하고 있다. FIFA는 선수나 관중이 인종, 피부, 성별, 장애, 종교, 정치적 견해, 민족 등과 관련된 차별 및 모욕적인 말이나 행동을 금지한다.

이런 가운데 전 세계 욱일기 퇴치 캠페인을 펼쳐온 서경덕 성신여대 교수가 일본 누리꾼들에게 개인 SNS 계정으로 무차별적인 공격을 받고 있다.

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서 교수는 튀니지의 욱일기 등장에 대해 FIFA 측에 고발 메일을 보냈다. 일본 대표 포털 야후재팬에 소개가 돼 큰 논란이 됐다.

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서 교수는 "관련 뉴스에 몇 천 개의 댓글이 달리는 등 큰 이슈가 됐는데 개인 SNS 계정 디엠(DM)으로 수많은 공격을 받고 있다"며 "잘못된 것을 바로 잡고자 역사적 사실에 맞게 FIFA 측에 항의한 것이 이들에게는 뼈아폈나 보다"고 밝혔다.

그리고 "욱일기는 일본인들의 풍어, 출산 등의 의미로도 사용돼 왔다는 걸 한국인도 잘 알고 있다"며 "하지만 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세웠던 깃발로 사용한 건 아예 무시하고 있다"고 비판했다.

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서 교수는 "이는 역사를 올바르게 인정하지 못하는 참 어리석은 짓"이라고 지적했다. 또 "저만 공격하면 되는데, 대한민국 태극기에 욱일기를 합성하여 공격하는 건 정말로 선을 넘었다"며 "이런다고 욱일기의 역사가 감춰지지 않는다. 일본 누리꾼들의 공격을 역이용하여 전 세계에 욱일기의 역사를 제대로 알리는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com