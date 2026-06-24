'축구로 하나되는 부산' 아이파크, 월드컵 한국-남아공전 '뷰잉파티' 개최…박종우 동반 관람, 150만원 상당 경품도 마련

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[스포츠조선 최만식 기자] K리그2 부산 아이파크가 대한민국 축구대표팀의 북중미월드컵 조별리그 최종전을 맞아 팬들과 함께하는 응원전을 펼친다.

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부산 구단은 "25일 오전 9시 부산 서면에 위치한 '켈틱타이거펍'에서 2026년 북중미월드컵 A조 조별리그 3차전 한국-남아프리카공화국 경기의 뷰잉파티를 개최한다"고 밝혔다.

이번 뷰잉파티는 평일 아침 시간대에 열리는 월드컵 경기임에도, 지역 축구팬들이 한자리에 모여 국가대표팀을 한마음으로 응원하고 축구로 하나 되는 문화를 즐길 수 있도록 기획됐다.

특히 이번 행사에는 부산 아이파크의 상징이자 2012년 런던올림픽 동메달 신화의 주역인 국가대표 출신 레전드 박종우가 함께해 자리를 빛낸다. 박종우는 현장에서 팬들과 함께 경기를 관람하며 친밀한 소통을 이어갈 예정이다.

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팬들을 위한 다채로운 이벤트와 풍성한 혜택도 마련됐다. 경기 시작 전 진행되는 '스코어 맞히기', '첫 득점자 예측' 등 사전 이벤트를 비롯해, 경기 중 격려와 재미를 더할 다양한 축구 퀴즈 및 추첨 행사를 준비했다.

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구단은 이날 이벤트를 통해 부산 아이파크의 2026시즌 공식 유니폼과 머플러 등 150만원 상당의 구단 공식 MD 상품이 경품으로 제공할 예정이다.

김홍섭 부산 구단 단장은 "'마CITY, 마BUSAN, 마이부산'은 부산 시민들과 함께 부산을 더욱 자랑스럽게 만들겠다는 부산 아이파크의 약속"이라며 "이번 뷰잉파티 역시 그 약속을 실천하는 과정"이라고 말했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com