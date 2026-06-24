"충격" 하늘은 왜 또 일본 괴롭히나...결국 생겨버린 대형 공백, '日 이강인' 구보 스웨덴전 결장 확정 "3차전 원정 동행하지 않아"

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[스포츠조선 이현석 기자]구보 다케후사의 복귀는 당장 어려울 예정이다.

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일본의 사커다이제스트웹은 24일 '구보는 스웨덴전의 결장이 공식적으로 결정됐다'고 보도했다.

사커다이제스트웹은 '일본 대표팀은 스웨덴전을 위한 트레이닝을 내슈빌에서 진행했다. 일본축구협회 측은 네덜란드전에서 부상을 당한 구보가 스웨덴전이 열리는 댈러스 원정에는 동행하지 않는다고 발표했다. 이로써 튀니지전에 이어 결장이 공식적으로 결정됐다. 구보는 이날 별도의 재활 훈련을 진행했으며, 오픈 트레이닝에서는 모습을 드러내지 않았다'고 전했다.

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모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 월드컵대표팀은 26일 오전 8시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 스웨덴과 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 최종전 경기를 앞뒀다.

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일본의 조별리그 최종 순위는 스웨덴과의 최종전에 달렸다. 네덜란드가 튀니지전 대승이 예상되는 상황, 스웨덴전에서 승리한다면 2위, 패배한다면 3위가 유력하다. 일본으로서는 스웨덴전도 전력으로 나서야 한다. 조 2위를 한다면 브라질 혹은 모로코, 3위를 한다면 프랑스를 만날 수 있는 상황. 한번 승리했던 브라질이 일본에는 그나마 나은 상대일 수도 있다.

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다만 스웨덴과의 최종전이 다가오는 상황에서 일본이 마냥 미소를 지을 수는 없다. 에이스인 구보가 이번 경기에서도 개별 재활 훈련 후 경기 참가를 위한 원정길에 동행하지 않는다고 발표되며, 전력의 일부 공백을 무시할 수는 없게 됐다.

구보는 지난 15일 네덜란드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에 선발 출전했으나, 후반 25분 덴젤 둠프리스와의 충돌 후 고통을 호소하며 교체되고 말았다. 무릎 염좌로 추정되는 부상 때문에 휠체어를 타고 경기장을 떠났다. 월드컵 출전이 불가능한 것은 아니지만, 현재로서 조별리그가 아닌 토너먼트부터 나설 수 있을 가능성이 커보인다.

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중요한 순위 결정이 달린 스웨덴전, 구보의 공백을 극복하고 일본이 다시 튀니지전 수준의 경기력을 선보일지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com