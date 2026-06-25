홍명보호 초대형 희소식! "남아공전 2-0 승리 예상"…오현규·엄지성 득점 예상→저조한 골 결정력은 '흠'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 김민재 김문환 황인범이 론도 훈련을 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국의 2026 북중미 월드컵 토너먼트 진출을 가릴 승부가 눈앞에 다가왔다. 남아프리카 공화국에게 승점을 따낸다면 한국은 32강 토너먼트에 진출한다.

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한국과 남아공은 26일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 경기를 치른다. 남아공도 32강에 진출하기 위해서 꼭 승리해야 하는 경기이기에 동기부여가 남다를 것으로 예상된다. 그만큼 한국이 방심해서는 안 되는 경기다. 한국은 이 경기에서 패하더라도 다음 라운드에 진출할 확률이 있지만, 여기에 기대서는 안 된다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

외신은 한국의 승리를 점쳤다.

미국 스포츠 일러스트레이티드는 지난 25일 한국이 남아공을 상대로 2-0으로 승리할 것이라 예상했다. 예상 득점자로는 오현규와 엄지성을 꼽았다.

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예상 포메이션은 3-4-2-1이었다. 김승규가 골문을 지키고, 이한범-김민재-이기혁이 스리백을 구성한다. 양쪽 측면 수비는 설영우와 이태석이 맡는다. 중원은 황인범과 백승호가 버티며, 공격 삼각편대는 그대로 손흥민과 이강인, 그리고 이재성이라는 예상이 나왔다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 상대의 크로스를 헤더로 걷어내는 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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스포츠 일러스트레이티드는 한국이 경기 내내 남아공을 압도할 것이라 분석했다.

매체는 '남아공은 끈질긴 체코를 상대로 보여준 투지를 통해 자신감을 얻을 수 있었지만 이번 상대는 훨씬 더 뛰어난 팀이다'며 '한국은 전방 압박을 펼칠 것이며, 손흥민이 경기 흐름에 녹아드는 순간 더욱 위협적인 팀으로 바뀔 수 있다'고 주장했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민이 김민재의 어깨에 손을 올리고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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승점 3점이 절실한 남아공의 상황이 오히려 한국에게 이점을 가져올 수 있다는 의견도 나온다. 남아공은 적극적인 공격 전술을 구사할 수밖에 없고, 그만큼 뒷공간을 허용할 가능성이 크다. 한국 대표팀은 상대 팀이 라인을 끌어올렸을 때 빠른 발을 활용해 뒷공간을 파고드는 전략에 능한 팀이다.

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다만 이번 대회에서 골 결정력은 아쉽다. 한국은 이번 월드컵 초반 골 결정력이 부진한 팀 중 하나다. 통계 매체 옵타에 따르면 한국은 대회 기간 기대 득점(xG) 3.21에서 단 2골만 기록했다. 득점력이 좋은 손흥민도 LAFC에서의 골 가뭄을 월드컵에 그대로 가져오면서 득점하지 못하고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com