'대한민국 만날 생각 없습니다' 무승부 노리는 전술?...캐나다, 무조건 1위 사수 예고 "승리할 전술로 경기 임할 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]캐나다 월드컵 대표팀은 무조건 조별리그 1위를 사수할 예정이다.

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캐나다는 25일 오전 4시(한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열리는 스위스와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 최종전 경기를 앞두고 있다.

캐나다는 1차전 보스니아와의 1대1 무승부 이후, 2차전에서 카타르를 6대0으로 꺾으며 조 1위에 올랐다. 조 1위를 끝까지 사수하기 위해선 3차전 스위스와의 맞대결에서 최소 무승부 이상의 성적을 거둬야만 한다.

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캐나다는 자칫 패배한다면 대한민국의 상대가 될 수도 있다. B조 2위는 A조 2위와 미국 LA 스타디움에서 32강 맞대결을 벌인다. 한국은 유력한 A조 2위 후보다. 반면 B조 1위는 E조, F조, G조, I조, J조 가운데 한 조의 3위 팀과 맞대결을 치른다. BC 플레이스 밴쿠버에서 계속해서 경기를 치른다는 점은 긍정적이지만, 현재로서는 에콰도르, 스웨덴, 벨기에, 세네갈, 알제리 등 쟁쟁한 후보들과 마주하기에 긍정적이라고 마냥 낙관하기는 어렵다.

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캐나다로서는 조 1위 대신 조 2위를 노리는 방안도 고려할 수 있는 상황, 하지만 제시 마치 캐나다 감독은 이런 가능성을 단호하게 일축했다. 그는 "밴쿠버에 머무르는 것이 우리의 최우선 목표"라며 "무승부를 얻는 최악의 방법은 무승부를 목표로 경기하는 것이라고 생각한다. 우리는 승리하겠다는 마음가짐과 전술로 이 경기에 임할 것이다. 지나치게 소극적이지도, 지나치게 공격적이지도 않을 것이다. 우리 본연의 모습을 보여줄 것이다"라고 밝혔다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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만약 캐나다가 무승부 이상의 성과를 거둔다면 한국은 스위스와 32강 맞대결을 벌일 수 있다. 한국으로서는 경기력 측면에서 스위스가 더 까다로울 수 있는 상황, 캐나다의 선택이 어떤 결과로 이어지는 지가 중요할 전망이다.

한편 한국으로서는 일단 32강 진출 확정 과제부터 달성하는 것이 우선적일 수 있다. 대한민국 월드컵 대표팀은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다. 이 경기에서 무승부 이상의 성적을 거두면 한국은 조별리그 2위를 확정한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com