'韓 무승부 이상이면 OK!' 日 관심 폭발…한국의 조별리그 통과 여부에 뜨거운 집중 '32강 진출 위한 중요한 경기'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 김민재와 이야기를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국의 미래에 큰 관심을 보이고 있다.

Advertisement

일본 축구 전문 매체 '풋볼존'은 24일 '2026년 북중미월드컵 조별리그 A조의 통과 조건은 무엇일까. 대한민국의 탈락 가능성도 있다. 이들의 운명은 마지막 경기로 이어진다. A조의 마지막 경기 조건을 정리해 본다'고 보도했다.

대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 조별리그 A조 최종전을 치른다. 1승1패(승점 3)를 기록 중인 홍명보호는 남아공전에서 비기기만 해도 A조 2위로 32강에 진출할 수 있다.

풋볼존은 'A조 2라운드 경기에서 체코와 남아공이 1대1로 비겼다. 한국은 멕시코에 0대1로 패했다. 그 결과 A조는 멕시코가 승점 6점으로 1위를 기록했다. 최종전을 앞두고 조 1위를 확정했다. 한국(승점 3)-체코(승점 1·득실차 -1)-남아공(승점 1·득실차 -2) 순으로 자리하고 있다. 이번 대회는 각 조 상위 두 팀은 물론이고 3위 중에서도 성적이 좋은 8팀이 32강에 진출한다. 3위로 마감하더라도 다른 조의 결과에 따라 결승 토너먼트 진출 가능성이 남아있다'고 했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 상대의 크로스를 헤더로 걷어내는 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 로모에게 선제골을 내준 뒤 이야기를 나누는 손흥민과 이강인의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

이 매체는 '마지막 경기에서 체코-멕시코, 남아공-한국이 붙는다. 2위인 한국은 남아공을 상대로 무승부 이상이면 2위로 통과한다. 승리하면 승점 6, 비겨도 승점 4가 돼 체코와 남아공을 앞선다. 반면, 패배하면 승점 3으로 남는다. 남아공이 역전한다. 이 경우 체코가 멕시코를 이기면 한국은 4위로 내려앉는다. 체코가 무승부 이하라면 한국은 3위로 마무리한다. 3위인 체코는 2위 안에 들기 위해 멕시코전 승리가 절대 조건이다. 승리 뒤에도 한국의 결과를 봐야한다. 남아공은 2위를 하기 위해선 한국전에서 반드시 승리해야 한다. 무승부 이하면 2위 안에 드는 경우는 사라진다. A조는 한국이 무승부 이상이면 된다. 한국, 체코, 남아공. 세 팀에 최종 라운드는 32강 진출을 건 중요한 경기'라고 전했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com