[월드컵 리뷰] 일본 망했습니다, '32강 광탈' 시나리오 완성...브라질, 스코틀랜드에 3-0 완승 '비니시우스 멀티골+네이마르 복귀'

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[스포츠조선 김대식 기자]브라질이 32강 격돌 가능성이 높은 일본을 만날 준비를 완료했다.

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브라질은 25일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 마이애미 스타디움에서 열린 스코틀랜드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 C조 최종전에서 3대0으로 승리했다. 이번 승리로 브라질은 조 1위로 32강에 진출했다. F조 2위와 격돌할 브라질이다.

스코틀랜드가 시작부터 치명적인 실수를 저질렀다. 전반 7분 센터백 스콧 맥케나가 무리하게 돌파를 시도하다가 빼앗겨 비니시우스에게 공을 넘겨줬다. 비니시우스가 골키퍼를 제친 뒤 빈 골대에 집어넣었다.

비니시우스가 또 추가골을 터트렸다. 전반 22분 스코틀랜드의 실수였다. 이번에도 센터백에서 실수가 나왔다. 잭 헨드리가 공을 무리하게 소유하다가 비니시우스한테 가로채기를 당했다. 비니시우스는 골키퍼와의 일대일 찬스를 놓치지 않았다. 하지만 온필드 리뷰 후 비니시우스가 앞선 과정에서 반칙을 범했다는 이유로 득점이 취소됐다.

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하이드레이션 브레이크 이후 스코틀랜드가 동점골을 위해 분위기를 올렸다. 하지만 단조로운 공격으로는 브라질을 뚫기 어려웠다.

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전반 종료 직전 비니시우스가 다시 빛났다. 브라질의 순간적인 공격, 스코틀랜드가 차단했지만 브라질이 다시 공을 가져왔다. 브루노 기마랑이스가 골키퍼를 넘기는 크로스를 보내줬고, 비니시우스가 헤더로 마무리했다. 전반전을 기분 좋게 마친 브라질이다.

비니시우스는 해트트릭을 조준했다. 후반 7분 역습에서 비니시우스를 향해 완벽한 패스가 투입됐다. 비니시우스는 골키퍼와 일대일 기회를 잡았지만 이번에는 골키퍼가 막아냈다.

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마테우스 쿠냐가 댄스를 또 선보였다. 후반 16분 시종일관 매서웠던 브라질의 역습에 스코틀랜드가 결국 실점을 허용했다. 기마랑이스가 순간적으로 침투해 페널티박스로 전진했다. 쿠냐가 돌아뛰는 걸 확인한 기마랑이스가 찬스를 양보했고, 쿠냐가 놓치지 않았다.

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승리가 확실해지자 카를로 안첼로티 브라질 감독은 후반 31분 쿠냐를 빼고 황제 네이마르를 투입했다. 브라질 팬들이 환호했다. 네이마르는 큰 존재감을 보여주지는 못했다. 더 이상의 추가골이 나오지 않으면서 브라질이 승리했다.

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브라질이 C조 1위를 확정하면서 불안감에 떨고 있는 일본이다. 브라질이 32강에서 만날 F조 2위가 현재는 일본이다. 일본은 조별리그 최종전에서 스웨덴과 대결한다. 스웨덴을 이긴다고 해도, 네덜란드가 이미 탈락을 확정한 튀니지를 만나기 때문에 1위로 올라가기 어려울 수 있다.

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브라질의 공격력은 대회가 거듭될수록 좋아지고 있다. 에이스 비니시우스는 3경기 연속골로 최상의 컨디션이다. 쿠냐 역시 3골을 터트렸다. 심지어 네이마르까지 돌아왔다. 아무리 일본이 현재 분위기가 좋다고 해도, 완전체 브라질을 제압하고 16강에 진출하는 건 정말로 어려운 과제다. 월드컵 우승을 외친 일본이 탈락 위기에 놓였다.