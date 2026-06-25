'韓 에이스 손흥민이 벤치!' 日 진짜 깜짝 놀랐다…'이강인→김승규 선발인데 SON 없다' 긴급 보도

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서 팬들에게 인사하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)의 이름이 선발 라인업에 없다. 일본이 더 깜짝 놀랐다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

결전을 앞두고 선발 라인업이 확정됐다. 한국은 3-4-2-1 전술을 활용한다. 오현규(베식타시)가 최전방 공격수로 출격한다. 2선엔 황희찬(울버햄튼)과 이강인(파리생제르맹)이 자리한다. 중원엔 이태석(아우스트리아 빈)-황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 위치한다. 스리백엔 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 자리한다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지킨다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

팬들을 깜짝 놀라게 한 파격 라인업이다. 손흥민이 월드컵에서 처음으로 벤치 출발한다. 그는 2014년 브라질 대회에서 처음 월드컵 무대를 밟았는데, 이전까지 12경기 연속 선발로 그라운드를 누볐다.

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일본도 깜짝 놀란 모습이다. 일본 축구 전문 매체 '폿불채널'은 '한국이 남아공전을 앞두고 선발 라인업을 발표했다. 한국은 토너먼트 진출을 목표로 한다. 한국은 이 경기에서 승리하면 2위로 토너먼트에 올라간다. 반면, 패하면 최하위로 탈락할 가능성이 있어 각오를 다져야 한다. 이날 김승규와 이강인 등은 선발로 나서지만, 에이스 손흥민은 벤치에서 시작한다'고 긴급 보도했다.

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한편, 홍 감독은 경기 전 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다. 조별리그 마지막 경기다. (토너먼트 진출) 확률적으로는 높지만 경기는 어떻게 될지 모른다. 마지막까지 최선을 다할 것"이라고 말했다.

과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com