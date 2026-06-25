'981일 만에 브라질 국대 복귀' 네이마르 눈물 펑펑, 월드컵은 모두의 꿈이다

사진=파브리시오 로마노 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]네이마르가 뜨거운 눈물을 흘렸다.

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브라질은 25일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 마이애미 스타디움에서 열린 스코틀랜드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 C조 최종전에서 3대0으로 승리했다. 이번 승리로 브라질은 조 1위로 32강에 진출했다. F조 2위와 격돌할 브라질이다.

네이마르는 카를로 안첼로티 브라질 감독이 직접 진행한 월드컵 최종 명단 발표 당시에도 눈물을 흘린 바 있다. 네이마르는 당시 집에서 여자친구를 비롯한 지인들과 함께 명단 발표 기자회견을 보고 있다가 자신의 이름이 호명되자 눈물을 쏟았다.

AP연합뉴스

네이마르는 곧바로 브라질의 유니폼을 입지 못했다. 대회를 앞두고 오른쪽 종아리에 부상을 당했기 때문이다. 1, 2차전에서 네이마르는 벤치에도 앉지 못했다. 스코틀랜드전을 앞두고 부상에서 회복한 네이마르였다. 안첼로티 감독은 이번 경기를 앞두고 네이마르의 출전을 미리 예고한 바 있다.

그는 "네이마르의 복귀를 기쁘게 생각한다. 그의 뛰어난 기량은 팀에 큰 보탬이 될 것이다"고 했다. "네이마르가 90분 내내 걸어 다닐 수 있다"는 농담 섞인 반응과 함께 "몸상태는 매우 좋다. 팀 훈련도 잘 소화했다"고 설명했다.

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네이마르 기용을 두고 안첼로티 감독은 무리하지 않는 선택을 내렸다. 커리어 내내 부상이 재발했던 경험이 많았기에 네이마르를 선발이 아닌 벤치에서 출발시켰다. 네이마르를 교체로 넣은 시점도 이미 승리를 확신할 수 있던 후반 31분 마테우스 쿠냐를 빼고 네이마르를 투입했다. 네이마르를 오랫동안 기다렸던 브라질 팬들이 환호했다.

EPA연합뉴스

그러나 기대와 달리, 네이마르는 큰 존재감을 보여주지는 못했다. 스코틀랜드가 워낙 몰아치던 상황이기도 했으며 네이마르가 아직은 100%가 아닌 것처럼 보였다.

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짧은 시간이었지만 네이마르는 자신의 복귀에 감격스러웠던 모양이다. 종료 휘슬이 울리자 경기장에서 뜨거운 눈물을 흘렸다. 네이마르도 월드컵에서 뛰고 싶었던 간절함이 있던 셈이다. 네이마르가 이렇게 복귀하기까지는 정말 오랜 시간이 걸렸다.

네이마르의 마지막 브라질 A매치 출전은 무려 981일전이다. 2023년 10월 이후로 단 1경기도 소화하지 못했다. 십자인대 파열을 비롯해 너무 부상이 많았다. 소속팀에서의 활약도 기대에 부응하지 못했던 것도 사실이다.

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네이마르는 월드컵에서 뛰는 것만이 목표는 아니었을 것이다. 우승을 노려야 할 브라질이다. 네이마르가 전성기 경기력에 근접한 모습만 보여줄 수 있다면 브라질에 큰 힘이 될 것이다. 비니시우스 주니오르와의 호흡도 기대된다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com