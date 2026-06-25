프로토 승부식, 월드컵 9경기 조합 3만8천배 적중-환급금 3억8천여만원…한국 우승 배당률 220.00→100.00→85.00→130.00 변화

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국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 '2026년 북중미월드컵'을 대상으로 발매한 프로토 승부식에서 조합 배당률 3만8845.50배의 적중이 나왔다고 25일 밝혔다.

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프로토 승부식 69회차에서는 월드컵 조별리그 9경기 결과를 조합한 게임에서 1건의 적중이 발생했다. 해당 조합의 발매 금액은 1만원이며, 조합 배당률 3만8845.50배가 적용돼 환급금은 3억8845만5000원으로 집계됐다.

이번 적중 조합에는 미국-파라과이전 미국의 핸디캡(-2) 승리와 스웨덴-튀니지전 스웨덴의 핸디캡(-1) 승리가 포함됐다. 카타르-스위스전과 브라질-모로코전, 네덜란드-일본전에서는 무승부를 선택했다.

이와 함께 아이티-스코틀랜드(패)전을 비롯해 호주-튀르키예(승), 독일-퀴라소(승), 코트디부아르-에콰도르전(승)까지 총 9경기의 결과를 모두 맞혔다.

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프로토 승부식 70회차에서는 월드컵 4경기의 무승부를 하나로 묶은 조합에서도 적중이 나왔다.

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해당 조합은 스페인-카보베르데, 벨기에-이집트, 사우디아라비아-우루과이, 이란-뉴질랜드전 등 4경기에서 모두 무승부를 선택했으며, 조합 배당률은 405.15배를 기록했다.

이 4경기 무승부 조합에는 총 35만7600원이 발매됐으며, 이에 따른 총 환급금은 1억4488만1640원으로 집계됐다.

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한편, 월드컵 우승팀을 예상하는 프로토 기록식 47회차 878번 게임에서도 조별리그 경기 결과에 따라 국가별 배당률이 변동하고 있다. 한국의 월드컵 우승 배당률은 최초 발매 당시 220.00에서 100.00으로 낮아졌고, 85.00을 거쳐 현재 130.00으로 조정돼 발매 중이다.

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대한민국 대표팀 경기를 향한 스포츠팬들의 관심은 프로토 승부식 매출에서도 나타났다. 지난 19일 열린 조별리그 2차전 한국-멕시코전은 '2022년 카타르월드컵' 한국-우루과이전에 이어 프로토 승부식 역대 두 번째로 높은 경기당 매출을 기록했다. 한국-우루과이전은 현재까지 프로토 승부식 역대 경기당 매출 1위를 유지하고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "월드컵 경기 결과를 여러 경기와 유형으로 조합한 프로토 승부식에서 높은 배당률의 적중 사례가 나왔다"며 "월드컵을 대상으로 다양한 게임이 발매되고 있는 만큼, 구매 전 게임별 방식과 최신 배당률, 발매 마감시간을 확인해 주시길 바란다"라고 전했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com