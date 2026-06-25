"손흥민 없는 한국 라인업 낯설군" 英BBC 등 외신도 홍명보호 파격 라인업에 시선 집중[북중미월드컵 A조 최종전]

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서 팬들에게 인사하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 전영지 기자]홍명보 감독이 북중미월드컵 32강행 명운을 결정할 남아공전에서 캡틴 손흥민을 선발 제외하는 파격적인 결정을 내렸다.

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홍명보 감독은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 펼쳐진 북중미월드컵 조별리그 A조 남아공과의 최종전에서 체코, 멕시코전과 전혀 다른 파격 라인업으로 승부수를 던졌다. 최전방에 손흥민 대신 오현규, 왼쪽 측면에도 이재성 대신 황희찬을 내세웠다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독과 아로소 코치가 경기 시작을 기다리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

손흥민의 선발 제외에 전세계 주요 매체들도 '낯설다' '놀랍다'는 반응을 쏟아내고 있다. BBC 스포츠는 손흥민 없는 대한민국의 선발 라인업을 '낯설다'고 평했다. '대한민국이 손흥민 없이 라인업을 꾸린 모습을 보는 것은 다소 기묘한(weird) 느낌'이라면서 '전 토트넘 포워드는 자국을 위해 월드컵 12경기 연속 선발로 출전했었으며, 대한민국이 월드컵 본선에서 그를 선발 명단에서 제외하고 경기를 치르는 것은 2014년 이후 이번이 처음'이라고 썼다. ESPN 역시 '홍명보 감독이 남아공전에서 손흥민은 선발 제외하는 충격적인 선택을 했다'고 썼다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 그라운드로 나서고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

손흥민 유니폼을 입고 경기전 타격 연습을 하는 이정후. 사진=SF 자이언츠 공식 SNS

상대 남아공으로서도 전혀 예상하지 못했을 변수다. 가장 중요한 일전에서 가장 용감한 선택을 한 홍 감독은 경기 전 FIFA와의 공식 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 "상대의 체력적인 면을 전체적으로 봤다. 후반에 나가는 것이 훨씬 팀이나 본인을 위해서도 좋다는 판단하에 일단 스타트는 벤치에서 하기로 했다"고 설명했다. "예선 마지막 경기다. 확률적으로 높다고는 하지만 경기라는 것은 어떻게 될 지 알 수 없다. 마지막까지 최선을 다하겠다. 준비한 모델대로 선수들이 잘해나갈 것"이라고 말했다.

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손흥민 없는 첫 파격 라인업으로 나선 대한민국은 전반을 0-0으로 마쳤다. 남아공을 상대로 경기의 주도권을 잡았지만 결정적인 장면은 없었다. 오현규까지 연결되는 찬스도 없었다. 오히려 패스미스로 상대에게 치명적인 역습 찬스를 내주는 장면이 몇 차례 나왔다. 남아공은 시종일관 라인을 내린 채 한국의 빈틈을 노려 역습을 시도하는 작전으로 45분을 버텼다. 조별리그 1승1패를 기록중인 한국은 남아공과 무승부 이상시 조 2위를 확보, 32강에 자력 진출한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com