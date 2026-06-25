이럴 수가! '손흥민, 멕시코전 슈팅 NO→남아공전 선발 제외' 日 열도 '깜짝'…'韓 에이스 SON, 이번 대회 처음으로 벤치'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 그라운드로 나서고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)의 벤치 소식에 일본 열도가 더 깜짝 놀랐다.

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일본 언론 '스포츠호치'는 25일 '손흥민이 한국-남아공과의 경기에서 선발 제외됐다. 한국의 에이스인 손흥민은 이번 대회 처음으로 선발에서 제외됐다. 손흥민은 멕시코와의 2차전에서 슈팅을 한 번도 기록하지 못했다. 두 경기 연속 득점이 없었다. A조는 멕시코가 2연승으로 1위를 확정했다. 2위인 한국은 남아공과 무승부 이상이면 2위로 조별리그를 통과한다. 그러나 남아공에 패하고, 조 3위인 체코가 멕시코를 이기면 4위로 탈락한다'고 보도했다.

대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다.

홍 감독은 선발 라인업에 '일부' 변화를 줬다. 앞서 "선발 두세 자리 바뀔 수 있다"고 예고한 그대로였다. 한국은 3-4-2-1 전술을 활용한다. 오현규(베식타시)가 최전방 공격수로 출격한다. 2선엔 황희찬(울버햄튼)과 이강인(파리생제르맹)이 자리한다. 중원엔 이태석(아우스트리아 빈)-황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 위치한다. 스리백엔 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 자리한다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지킨다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민이 이강인에게 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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가장 눈에 띄는 것은 손흥민의 벤치행이다. 손흥민은 자타공인 한국 축구의 에이스다. 그는 2014년 브라질 대회를 시작으로 벌써 네 번째 월드컵을 치르고 있다. 손흥민은 그동안 12경기 연속 선발로 그라운드를 밟았다. 하지만 이번에 사상 처음으로 벤치 출발이다.

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손흥민은 이번 대회 체코와의 첫 경기에도 선발로 나섰다. 그러나 득점 없이 후반 24분 오현규(베식타시)와 교체 아웃됐다. 손흥민은 체코와의 2차전에도 스타팅에 이름을 올렸다. 이번에도 득점 없이 후반 12분 오현규와 교체됐다.

홍 감독은 경기 전 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다. 조별리그 마지막 경기다. (토너먼트 진출) 확률적으로는 높지만 경기는 어떻게 될지 모른다. 마지막까지 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com