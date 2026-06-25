'손흥민 벤치' 효과 없었다, 홍명보호의 '안타까운 졸전'…이기혁 슈퍼태클에 전반 간신히 0-0 동점[남아공전 현장 전반리뷰]

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 답답한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이기혁이 상대 공격을 막아낸 뒤 화를 내고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김승규가 막고파의 슛을 막아내고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 마세코의 수비를 피해 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)을 벤치로 내린 효과가 크지 않았다. 이대로 0-0으로 경기가 끝나면 32강에 진출하지만, 이대로면 32강에 진출해서도 더 높은 곳에 도달하기 어렵다.

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대한민국 월드컵대표팀은 25일(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전 전반전을 0-0 동점으로 마쳤다.

기대 이하, 불안한 경기력이었다. 수비 뒷공간을 노리는 상대 공격에 수비가 뻥뻥 뚫렸다. 이기혁(강원)의 슈퍼태클이 아니었다면 초반 실점을 헌납할 수도 있었다. 슈팅수는 한국 4(유효슛 0), 남아공 9(3)였다.

홍명보 월드컵대표팀 감독은 이번 대회 들어 처음으로 주장이자 주전 공격수 손흥민을 벤치에 앉혀두는 '파격'을 택했다. '체력적인' 이유였다. 저돌적인 성향을 지닌 오현규 황희찬의 돌파와 압박에 기대를 걸었다. 후반 특정 시점에 손흥민을 투입해 변화를 주겠다는 복안이었다.

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이강인(파리생제르맹)-오현규(베식타시)-황희찬(울버햄튼)으로 스리톱을 구성했다. 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 중원 듀오를 구축했고, 설영우(츠르베나 즈베즈다)와 이태석(아우스트리아 빈)이 양 윙백을 맡았다. 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁이 스리백을 꾸렸다. 김승규(FC도쿄)가 골문을 지켰다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 헤더슛을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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한국이 포문을 열었다. 1분 15초만에 첫번째 코너킥을 얻었다. 깊숙한 지점까지 오버래핑에 올라온 이태석의 크로스가 상대 수비에 맞고 라인을 벗어났다. 이강인이 왼발 인스윙으로 감아찬 공을 김민재가 정확히 이마에 맞혔지만 골문을 지키고 있던 상대 수비수 몸에 맞고 무위에 그쳤다.

남아공도 당하고만 있지 않았다. 6분, 코너킥 상황에서 흘러나온 공을 렐레보힐 모포겡이 왼발 슈팅으로 연결했지만, 김민재의 다리에 맞고 라인을 벗어났다.

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8분, 한국이 이보다 좋을 수 없는 찬스를 잡았다. 우측 빈 공간을 파고든 설영우가 문전 반대편을 향해 크로스를 찔렀다. 공을 잡은 이태석이 다시 반대편으로 크로스를 보냈고, 박스 우측 지점에서 공을 잡은 이강인이 가운데로 파고든 후 골문 우측 구석을 노리고 왼발 슈팅을 시도했다. 하지만 공은 골대를 살짝 벗어났다.

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남아공은 한국 수비 뒷공간을 노린 롱패스로 한국 수비진에 위기감을 심어줬다. 14분 오브리 모디바의 왼쪽 크로스가 한국 골문 근처로 강하게 날아갔다. 이를 에비던스 막고파가 노마크 상황에서 헤더로 연결하려 했지만 공이 이마에 닿지 않았다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 하이드레이션 브레이크에서 이기혁을 격려하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

전반 22분부터 3분간 하이드레이션 브레이크를 실시한 이후에도 흐름은 되찾지 못했다. 숏 패스가 계속해서 어이없게 끊겼다. 19분, 상대의 한 번의 침투 패스에 수비진이 속수무책으로 뚫렸다. 마세코가 단숨에 한국 박스 근처까지 접근해 왼발슛을 때렸는데, 뒤따라오던 이기혁이 몸을 날린 '슈퍼태클'로 공을 막았다. 이기혁은 선수들에게 '집중하라'고 소리쳤다.

30분, 음바타의 왼발 중거리 슈팅은 김승규가 막았다. 39분, 마세코의 왼발 중거리 슈팅이 골대를 살짝 벗어나며 안도의 한숨을 내쉬었다. 전반은 간신히 0-0 동점으로 끝났다. 체코-멕시코전 전반도 0-0으로 끝났다. 이대로 끝나면 A조는 멕시코(승점 7)-한국(승점 4)-체코-남아공(이상 승점 2)이 돼 한국이 조 2위로 32강에 간다.

과달루페(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com