[멕시코-체코 전반전 리뷰] 대한민국 32강이 보인다. 멕시코-체코 전반 0-0 종료. 양팀 모두 헛심만 썼다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 대한민국의 32강이 보인다. 멕시코와 체코의 전반전. 팽팽했다.

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체코와 멕시코는 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 A조 예선 3차전에서 0-0으로 전반전을 종료했다.

멕시코는 로테이션을 가동했다. 4-3-3 포메이션으로 나선 멕시코는 로베르토 알바라도, 기예르모 마르티네스, 훌리안 키뇨네스가 스리톱, 질베르토 모라, 루이스 로모가 중원. 호르헤 산체스 세사르 몬테스, 에드손 알바레스, 이스라엘 레예스, 마테오 차베스, 주전 골키퍼 라울 랑헬이 나섰다.

3-4-3 포메이션으로 나선 체코는 아담 흘로제크 파벨 슐츠, 데니스 비신스키가 스리톱 블라디미르 초우팔, 미할 사딜레크, 루카시 체르브, 다비드 도우데라가 중원에 있고 토마시 흘레시, 로빈 흐라냐치, 라디슬라프 크레이치가 스리백이다. 마체이 코바르시 골키퍼가 주전으로 나섰다.

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경기 초반, 멕시코가 몰아부쳤다. 단, 체코의 골문을 두드리진 못했다. 멕시코는 여전히 이번 대회에서 수비에 초점을 맞췄다. 체코의 반격 역시 날카롭지 않았다.

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전반 하이드레이션 브레이크까지 양팀은 소득없이 마무리.

멕시코는 '멕시코의 메시'라 불리는 모라가 중원에서 돌파를 성공시켰지만, 결국 체코의 수비에 막혔다. 체코는 비신스키가 PA 안까지 날카롭게 침투했지만, 슈팅은 수비에 막혔다.

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전반 36분 멕시코의 크로스. 흐르는 볼을 레예스가 오버헤드 킥을 시도했지만, 슈팅은 골문을 벗어났다. 멕시코의 파상공세. 모라가 PA 앞에서 왼발 슈팅을 날렸지만, 수비수의 슬라이딩에 막혔다.

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체코는 간헐적으로 전방 압박을 시도했지만, 멕시코의 유려한 패스에 별다른 반격 기회를 만들지 못했다.

전반 42분, 멕시코가 위험 지역에서 파울을 범했다. 체코는 후방 빌드업, 최전방 골 결정력은 부족하지만, 세트피스는 매우 강하다. 동유럽 특유의 공중전과 몸싸움을 바탕으로 세트 피스의 결정력은 상당히 좋다. 한국전에서도 세트피스로 골을 넣었다. 하지만, 체코의 크로스는 허무하게 날아갔다. 멕시코의 수비에 막혔다.

도우데라가 클리어링된 볼을 과감하게 중거리슛으로 연결했지만, 골문을 크게 빗나갔다.

전반 추가시간은 4분이 주어졌다. 멕시코는 일방적으로 볼 점유율을 높이면서 압박. 전반 추가시간 2분에 퀴뇨네스가 과감한 중거리슛을 날렸지만, 크로스바 위로 슈팅이 벗어났다. 결국 양팀은 득점없이 전반을 종료.

한국 입장서 멕시코와 체코의 경기 결과는 매우 중요했다. 한국이 남아공에게 패할 경우, 멕시코가 최소 체코와 무승부를 거둬야 한국 입장에서는 32강 진출 확률이 높아진다. 멕시코가 패할 경우 한국이 자칫 조 4위로 떨어질 가능성도 있었다. 즉, 멕시코가 최소 무승부를 해줘야 한다. 일단 전반전은 팽팽하게 마무리됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com