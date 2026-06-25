'이러면 조별리그 탈락' 한국, 남아공에 선제 실점...후반 12분 마세코에게 '일격'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 공격하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박찬준 기자]대한민국이 선제 실점을 내줬다.

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홍명보 월드컵 대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 치르고 있다. 한국은 현재 1승1패로 조2위에 자리했다. 1위 멕시코는 2승으로 조1위를 확정지었다.

한국은 1차전에서 체코에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)가 연속골을 넣으며 귀중한 승점 3을 더했다. 2010년 남아공 대회에 이어 16년 만에 1차전 승리였다. 하지만 2차전에서 김승규(FC도쿄)의 아쉬운 실수가 겹치며 아쉽게 0대1로 패했다. 승리할 경우, 처음으로 조별리그 통과를 확정지을 수 있었지만, 2차전 징크스+멕시코 징크스에 다시 눈물을 흘렸다.

한국은 남아공에 지지만 않는다면, 승자승 원칙에 따라 조2위로 32강에 갈 수 있다. 홍 감독은 파격 라인업을 꺼내들었다. '캡틴' 손흥민(LA FC)을 선발 라인업에서 제외했다. 2014년 브라질 대회 이후 손흥민이 월드컵에서 선발 명단에서 빠진 것은 이번이 처음이다. 손흥민 대신 오현규가 최전방에 자리했다. 2선에는 황희찬(울버햄턴)과 이강인(파리생제르맹)이 섰다. 좌우 윙백은 이태석(아우스트리아 빈)-설영우(즈베즈다)가, 중원에는 황인범-백승호(버밍엄)가 포진했다. 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 스리백을 이뤘다. 골문은 김승규가 지켰다.

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전반 최악의 경기를 펼친 홍명보호는 후반 손흥민 옌스(묀헨글라드바흐) 김진규(전북)를 넣고 분위기 반전을 노렸다. 하지만 선제골을 내줬다. 왼쪽에서 온 땅볼 크로스가 타펠로 마세코에게 이어졌다. 마세코는 옌스를 앞이 두고 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 홍명보호는 동점만 만들어도 32강에 갈 수 있다. 한 골이 절실하다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com