이럴 수가! "충격" '캡틴' 손흥민의 간절한 독려…사상 첫 월드컵 벤치 시작→후반 교체 투입에도 '침묵' 눈물[과달루페ON]

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 실점 후 동료들을 격려하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 교체 멤버 출전을 위해 몸을 풀고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]"쏜!", "쏜!"

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대한민국 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 그라운드에 들어서자 관중석이 들썩였다.

대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치렀다.

결전을 앞두고 전 세계를 깜짝 놀라게 한 일이 있었다. '부동의 에이스' 손흥민이 선발 명단에서 제외된 것이다. 이날 한국은 3-4-2-1 전술을 활용했다. 오현규(베식타시)가 최전방 공격수로 출격했다. 2선엔 황희찬(울버햄튼)과 이강인(파리생제르맹)이 자리했다. 중원엔 이태석(아우스트리아 빈)-황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 위치했다. 수비는 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 담당했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

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어디를 봐도 '에이스' 손흥민은 없었다. 손흥민은 2014년 브라질 대회를 시작으로 벌써 네 번째 월드컵을 치르고 있다. 손흥민은 그동안 12경기 연속 선발로 그라운드를 밟았다. 하지만 이번에 사상 처음으로 벤치 출발이다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 경기 전 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다. 조별리그 마지막 경기다. (토너먼트 진출) 확률적으로는 높지만 경기는 어떻게 될지 모른다. 마지막까지 최선을 다할 것"이라고 말했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 후반전 출전한 손흥민이 동료들과 대화하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 공격하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

킥오프. 한국은 경기 초반 김민재 이강인의 슈팅을 앞세워 상대를 몰아붙였다. 그러나 이후 분위기가 바뀌었다. 오히려 상대에 기세를 내줬다. 특히 전반 30분엔 탈렌테 음바타(올랜도 파이리츠)와 에비던스 막고파(올랜도 파이리츠)에게 연달아 슈팅을 내주며 흔들렸다. 김승규의 선방으로 가까스로 위기를 넘겼다. 한국은 전반을 0-0으로 마쳤다.

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한국은 '비장의 무기' 손흥민 카드를 꺼내들었다. 손흥민은 후반 시작과 동시에 황희찬 대신 그라운드를 밟았다. 김민재가 달고 있던 주장 완장도 손흥민에게 전달됐다.

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손흥민은 투입과 동시에 그라운드를 종횡무진 누볐다. 특유의 빠른 발로 중원을 파고 들어 상대 진영을 파고들었다. 그러나 손흥민의 활약에도 분위기는 쉽게 나아지지 않았다. 한국은 오히려 후반 18분 마세코에게 선제골을 내주며 흔들렸다. 손흥민은 실점 장면이 아쉬운지 이를 악물었다. 하지만 초조한 시간만 흘러갔다. 남아공은 선제 득점 뒤 서서히 뒷문을 걸어잠그기 시작했다. 손흥민은 호시탐탐 상대 골문을 노렸다. 동료들을 독려하며 힘을 냈지만, 결국 뜻을 이루지 못했다.

한국은 이날 0대1로 충격패했다. 후반 18분 타펠로 마세코(AEL 리마솔)에게 골을 내줬다. 이로써 한국은 1승2패(승점 3)를 기록했다. 1차전에서 체코를 2대1로 제압하고도 2, 3차전을 연달아 내주며 고개를 숙였다.

한국은 이제 3위 '와일드 카드'를 노려야 한다. 이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 중 상위 8개 팀이 32강전에 오른다. 한국 앞에는 두 가지 가능성이 열려있다. 첫 번째는 30일 오전 5시 30분 E조 1위 독일과 미국의 보스턴 스타디움에서 붙는 것이다. 두 번째는 7월 2일 오전 5시 미국의 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 격돌한다. 현재 G조 1위는 이집트다.

과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com