현재 3위 중 4위, 32강행 가능성은 희박...하지만 '48개국' U-17 월드컵에서는 승점 3점에 골득실 마이너스로 올라간 팀도 있긴 하다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 선제골을 내 주자 손흥민과 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 선제골을 넣은 남아공 선수들이 환호하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박찬준 기자]아직 실낱같은 희망은 있다.

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홍명보 월드컵 대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1 충격패를 당했다. 비기기만 해도 조 2위를 확정지을 수 있었던 한국은 1승2패로 3위에 머물렀다. 멕시코가 승점 9점(3승)으로 1위, 남아공이 승점 4점(1승1무1패)으로 2위에 올랐다.

홍 감독은 남아공전에서 파격 라인업을 꺼내들었다. '캡틴' 손흥민(LA FC)을 선발 라인업에서 제외했다. 2014년 브라질 대회 이후 손흥민이 월드컵에서 선발 명단에서 빠진 것은 이번이 처음이다. 손흥민 대신 오현규(베식타시)가 최전방에 자리했다. 2선에는 황희찬(울버햄턴)과 이강인(파리생제르맹)이 섰다. 좌우 윙백은 이태석(아우스트리아 빈)-설영우(즈베즈다)가, 중원에는 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄)가 포진했다. 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 스리백을 이뤘다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

기대와 달리, 한국은 최악의 모습을 보였다. 몸이 너무 무거웠다. 남아공의 전략에도 말렸다. 결국 후반 골을 내줬다. 후반 12분 왼쪽에서 온 땅볼 크로스가 타펠로 마세코에게 이어졌다. 마세코는 옌스를 앞이 두고 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 한 골만 넣어도 32강에 갈 수 있었지만, 끝내 득점에 실패했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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32강 자력 진출에 실패한 한국은 또 다시 경우의 수 늪에 빠졌다. 이번 대회는 48개국으로 진행되는 첫 월드컵이다. 12개조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 토너먼트는 32강부터다. 각조 1, 2위가 32강에 오르고, 3위 12팀 중 8팀이 32강에 갈 수 있다. 한국은 승점 3점, 골득실은 -1이다.

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현재 3위 12팀 중 4위에 자리해 있다. 1위는 승점 4점을 얻은 B조의 보스니아-헤르체코비나다. 그 아래 승점 3점을 얻은 팀들이 자리해 있다. 일단 우리가 앞서 있는 팀은 7위 스코틀랜드 뿐이다. 3경기를 모두 치른 C조의 스코틀랜드는 승점 3점에 골득실이 -3이다.

아직 9팀이 3차전을 남겨두고 있다. 더 승점을 쌓을 수 있는 기회가 있다. 2경기를 치르고 승점 3점을 얻은 팀이 4팀(스웨덴, 크로아티아, 알제리, 파라과이)이나 된다. 승점 0점인 세네갈을 제외하고는 승리를 할 경우, 우리 승점을 넘을 수 있는 팀들이 즐비하다. 우리 입장에서는 쉽지 않다.

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아직 경기가 많이 남은만큼 예측은 어렵지만 바로미터가 있다. 지난해 열린 U-17 월드컵이 48개국 체제로 진행됐다. 1승2패를 거둔 팀 중 4팀이 32강에 올랐다. 골득실이 마이너스인 팀 중에서는 32강에 간 팀은 멕시코 한 팀이었다. -2였다. 그나마 한국이 그 보다는 낫다는게 유일하게 기댈 부분이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com