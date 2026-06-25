[월드컵] 더욱 복잡한 '경우의 수' 시간이 왔다. 대한민국, 각조 12개 팀 중 6~10위권. 32강 진출 낙관도, 비관도 할 수 없다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 골을 허용한 한국팀 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 마세코가 선제골을 터트리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 류동혁 기자] 최악이다. 대한민국이 결국 남아공의 벽을 넘지 못했다. 조 3위가 됐다. 32강 진출 가능성은 여전히 있다.

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하지만, 자력 진출 가능성은 사라졌다. 각 조 3위의 결과를 봐야 한다. 또 다른 경우의 수가 발생했다. 훨씬 더 복잡하다.

2026년 북중미월드컵 32강전의 구성부터 살펴보자. 각조 1, 2위 팀은 자동 출전한다. 48개 출전국, 12조로 나눴다. 즉, 24개 팀이 32강에 선착한다.

나머지 8장의 자리를 놓고, 각 조 3위 12개 팀이 경쟁해야 한다.

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기준은 승점 골득실차 다득점 페어플레이 점수(경고, 퇴장이 적은 팀. 옐로카드 -1, 경고누적퇴장 -3, 다이렉트 퇴장 -4) FIFA랭킹 순으로 결정된다.

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한국은 1승2패로 승점 3점을 기록하고 있다. 골득실차는 -1, 총 2골을 기록했다.

일단 각조 3위 중 보스니아 헤르체고비나는 3경기에서 승점 4점을 기록했다. 스웨덴은 2경기를 치렀는데, 1승1패, 골득실차는 0이다. 크로아티아 역시 2경기를 치른 상황에서 1승1패, 득실차는 -1, 3골을 기록했다. 한국보다 앞서 있다.

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알제리와 파라과이는 1승1패, 카보베르데, 벨기에는 2무를 기록 중이다. 골득실차는 한국보다 앞서 있는 상황이다.

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콩고민주공화국 에콰도르는 1무1패. 세네갈은 2연패 중이다. 득실차도 -3이다.

즉, 현 시점 각조 3위에서 한국은 4위에 랭크돼 있지만, 스코틀랜드(1승2패. 골득실차 -3)에만 앞서 있다. 한국은 2경기를 치른 국가들 중에는 세네갈, 에콰도르, 콩고민주공화국을 제외하면 우위를 보이지 못하고 있다. 변수는 너무나 많다.

각조 3위팀들이 모든 경기를 치뤄봐야 겠지만, 현 시점에서 한국은 각조 3위팀들의 순위표에서 7~9위권이다. 8위까지 주어지는 32강 진출 티켓에 낙관도 비관도 할 수 없는 상황이다.

32강 탈락 위기가 현실이 됐다. 남아공전 패배는 너무나 뼈아프다. 이제 각조 3위 팀들의 경기 결과에 일희일비해야 하는 시간이 왔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com