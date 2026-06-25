손흥민 벤치? 전술 부재? 그 전에 뛰질 못하는데 무슨 수로 경기를 이기나

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박찬준 기자]파격수고, 전술이고, 뛰지 못하는데 아무 의미가 없었다.

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말그대로 충격패였다.홍명보 월드컵 대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패했다. 비기기만 해도 조 2위를 확정지을 수 있었던 한국은 1승2패로 3위에 머물렀다. 멕시코가 승점 9점(3승)으로 1위, 남아공이 승점 4점(1승1무1패)으로 2위에 올랐다.

홍 감독은 남아공전에서 파격 라인업을 꺼내들었다. '캡틴' 손흥민(LA FC)을 선발 라인업에서 제외했다. 2014년 브라질 대회 이후 손흥민이 월드컵에서 선발 명단에서 빠진 것은 이번이 처음이다. 손흥민 대신 오현규(베식타시)가 최전방에 자리했다. 2선에는 황희찬(울버햄턴)과 이강인(파리생제르맹)이 섰다. 좌우 윙백은 이태석(아우스트리아 빈)-설영우(즈베즈다)가, 중원에는 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄)가 포진했다. 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 스리백을 이뤘다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 그라운드를 빠져나가는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

후반에 승부수를 띄우겠다는 계획이었다. 초반 김민재, 이강인의 결정적인 기회를 놓친 한국은 시종 무기력한 모습을 보였다. 이렇다할 찬스를 만들지 못했다. 상대를 끌어들인 뒤 플레이하는 남아공의 전략에도 말렸다. 결국 후반 골을 내줬다. 후반 12분 왼쪽에서 온 땅볼 크로스가 타펠로 마세코에게 이어졌다. 마세코는 옌스를 앞이 두고 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 한 골만 넣어도 32강에 갈 수 있었지만, 끝내 득점에 실패했다.

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몸이 너무 무거웠다. 집단 장염 증세라도 걸린 듯 보일 정도로 발을 떼지 못했다. 중앙에서 볼을 받으러 내려가거나 올라가는 선수가 없었다. 모두가 서서 볼을 받으니 전진패스를 수비진에서만 나왔다. 이강인이 고군분투했지만, 이강인 역시 전방에 움직이는 선수가 없으니 지켜보다 무리한 돌파로 볼을 뺏기기 일쑤였다.

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후반 들어 손흥민과 옌스 카스트로프(묀헨글라드바흐), 김진규(전북) 등을 투입해 기동력을 강화하고자 했지만, 별반 차이가 없었다. 설상가상으로 김민재마저 부상으로 교체아웃됐다. 막판 조규성(미트윌란)까지 투입해 높이로 승부를 걸려고 했지만, 그나마도 볼이 돌지 않아 전방으로 붙이기에도 어려울 정도였다. 고지대에서 내려온 후 몬테레이의 더운 날씨 속에서 길을 잃은 듯 했다. 완벽한 컨디션 관리 실패였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com