"결과는 감독의 책임" 예상 못한 남아공전 패배에 고개 숙인 홍명보 감독..."선수들 최선 다했다"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]충격적인 패배에 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 결과의 책임을 자신에게 돌렸다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패했다.

분수령이었던 2차전 패배가 아쉬웠던 한국이다. 멕시코전 전력을 쏟아, 조 1위를 노렸으나, 한 번의 실수에 울었다. 아쉬운 패배 후 남아공전은 절치부심이었다. 지더라도 3위 가능성이 있었다. 한국은 남아공전 패배 후 멕시코가 체코와 무승부 이상의 결과를 기록한다면 3위로 32강에 도전할 수 있다. 다만 이는 확정적인 카드가 아니다. 경기 후 다른 국가들의 상황까지 지켜봐야 하는 불안감이 커진다. 홍명보 감독과 태극전사들은 승리만을 노렸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

홍명보 감독은 이날 선발 명단부터 파격적인 계획을 꺼내들었다. 기본적인 포메이션 틀은 3-4-2-1로 유지했으나, 최전방에 손흥민 대신 오현규가 선발 출격했다. 손흥민은 벤치에서 출격을 대기했다. 짝을 이뤘던 왼쪽 공격수 자리에도 이재성을 대신해 황희찬이 나섰다. 이강인, 황인범, 백승호, 이한범, 김민재, 이기혁, 설영우, 김승규는 선발 명단에서 자리를 지켰다. 지난 멕시코전에 나섰던 김문환 대신 체코전 승리의 일원인 이태석이 선발 명단에 이름을 올렸다.

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쉽게 풀리지 않았다. 한국은 전반 남아공의 공세에 밀려 쉽사리 전진하지 못했다. 좋은 기회도 몇 차례 있었으나, 득점으로 연결짓지 못했다. 후반에도 남아공을 상대로 경기를 주도했던 한국은 일격에 무너졌다. 후반 18분 박스 우측에서 타펠로 마세코의 슈팅이 한국 골문 구석을 찔렀다. 한 골의 격차를 마지막까지 극복하지 못하며 패배했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 황희찬에게 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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홍 감독은 경기 후 인터뷰에서 "선제 실점을 먼저 당하면서, 경기 운영에 조급함 있었다. 그럼에도 선수들은 최선을 다했다"고 했다.

이날 후반 도중 김민재를 일찍이 교체했다. 그간 풀타임을 꾸준히 소화했던 김민재이기에 부상 우려가 고개를 들었다. 홍 감독은 김민재의 교체에 대해서는 "종아리 부상이 있어서 교체했다"고 밝혔다.

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홍 감독은 아쉬운 결과의 책임을 자신에게 돌렸다. 그는 팬들에게 "마지막까지 최선을 다했지만, 결과가 안 좋은 점은 감독인 내 책임이다. 앞으로 일정이 어떻게 될지 모르겠지만 오늘 경기 결과는 감독의 책임이다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com