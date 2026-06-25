BBC "손흥민 없는 한국 대표팀 이상해"→후반 시작하자마자 투입했지만...슈팅 고작 1회, 2018년 이후 멈춘 쏘니의 월드컵 득점

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 교체 투입에도 활약은 아쉬웠다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서

분수령이었던 2차전 패배가 아쉬웠던 한국이다. 멕시코전 전력을 쏟아, 조 1위를 노렸으나, 한 번의 실수에 울었다. 아쉬운 패배 후 남아공전은 절치부심이었다. 지더라도 3위 가능성이 있었다. 한국은 남아공전 패배 후 멕시코가 체코와 무승부 이상의 결과를 기록한다면 3위로 32강에 도전할 수 있다. 다만 이는 확정적인 카드가 아니다. 경기 후 다른 국가들의 상황까지 지켜봐야 하는 불안감이 커진다. 홍명보 감독과 태극전사들은 승리만을 노렸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

홍명보 감독은 이날 선발 명단부터 파격적인 계획을 꺼내들었다. 기본적인 포메이션 틀은 3-4-2-1로 유지했으나, 최전방에 손흥민 대신 오현규가 선발 출격했다. 손흥민은 벤치에서 출격을 대기했다. 짝을 이뤘던 왼쪽 공격수 자리에도 이재성을 대신해 황희찬이 나섰다. 이강인, 황인범, 백승호, 이한범, 김민재, 이기혁, 설영우, 김승규는 선발 명단에서 자리를 지켰다. 지난 멕시코전에 나섰던 김문환 대신 체코전 승리의 일원인 이태석이 선발 명단에 이름을 올렸다. 손흥민은 이번 경기 교체 명단에 오르며, 2014년 첫 월드컵 데뷔 이후 이어갔던, 월드컵 선발 100% 출전 기록이 깨졌다.

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영국의 BBC는 선발 명단 발표 후 '손흥민이 없는 한국 대표팀 라인업을 보니 약간 이상한 기분이 든다. 그는 대표팀 월드컵에서 12경기 연속 선발 출전을 기록했다. 손흥민이 선발에 포함되지 못한 것은 2010년 이후 처음이다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 선제골을 내 주자 손흥민과 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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손흥민은 한국이 '0'의 균형을 깨지 못하자 후반 시작과 함께 투입됐다. 황희찬과 자리를 바꾸며, 윙어로서 출격했다. 다만 기대를 모았던 경기력은 나오지 못했다. 손흥민은 45분을 소화하며 슈팅 1회, 유효 슈팅은 없었다. 측면과 중앙을 오가면 부단히 움직였지만, 특유의 날카로움은 찾아보기 어려웠다.

홍 감독은 이날 경기 전 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다"고 설명했다. 하지만 손흥민은 후반 출전에도 불구하고 위력적인 모습은 찾아보기 어려웠다. 2018년 조별리그 3차전 독일전 이후 멈춰있는 손흥민의 월드컵 득점포는 오늘도 작동하지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com