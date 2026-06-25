[현장일문일답]"충격!" '3위 추락' 홍명보 감독 "모든 것은 감독의 책임…그 이상도, 이하도 없다"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 황희찬에게 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]"결과는 모든 것이 감독의 책임이라고 생각한다."

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 말이다.

대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 0대1로 충격패했다. 후반 18분 타펠로 마세코(AEL 리마솔)에게 골을 내줬다. 이로써 한국은 1승2패(승점 3)를 기록했다. 1차전에서 체코를 2대1로 제압하고도 2, 3차전을 연달아 내주며 고개를 숙였다.

한국은 이제 3위 '와일드 카드'를 노려야 한다. 이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 중 상위 8개 팀이 32강전에 오른다. 한국 앞엔 두 가지 가능성이 열려있다. 첫 번째는 30일 오전 5시 30분 E조 1위 독일과 미국의 보스턴 스타디움에서 붙는 것이다. 두 번째는 7월 2일 오전 5시 미국의 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 격돌한다. 현재 G조 1위는 이집트다.

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경기 뒤 홍 감독은 "경기 내용은 좋지 않았다. 팀에 그런 부분(식중독 등)은 전혀 없었다. 이유를 그런 쪽에 전혀 돌리고 싶지 않다. 우리는 월드컵 세 경기 중에 좋지 않은 경기를 한 것은 맞다"고 말했다.

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그는 "결과를 가지고 얘기한다. 그러나 우리는 운동장에 얼마나 잘 구현할 수 있느냐를 갖고 준비를 했다. 결과를 미리 알고 한다고 하면 그 방법대로 할 것이다. 그렇지 않고 이런 식으로 결과가 나오면 여러 이유를 댈 수도 있지만, 이런 큰 무대에서의 결과는 모든 것이 감독의 책임이라고 생각한다. 모든 것은 내가 판단하고 결정하는 것이었다. 잘못 판단하고 결정했기에 결과가 좋지 않게 나왔다고 생각한다. 그 이상도 이하도 없다고 생각한다"고 했다.

다음은 홍명보 감독과의 일문일답.

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과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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- 경기 전 불가항력적인 이유가 있었나. 쉽게 납득하기 어려운 경기력이었다.

경기 내용은 좋지 않았다. 팀에 그런 부분은 전혀 없었다. 이유를 그런 쪽에 전혀 돌리고 싶지 않다. 우리는 월드컵 세 경기 중에 좋지 않은 경기를 한 것은 맞다.

- 졸전 이유는 어디에 있다고 보는지. 선발 명단 변화에 대한 이유.

결과를 가지고 얘기한다. 그러나 우리는 운동장에 얼마나 잘 구현할 수 있느냐를 갖고 준비를 했다. 결과를 미리 알고 한다고 하면 그 방법대로 할 것이다. 그렇지 않고 이런 식으로 결과가 나오면 여러 이유를 댈 수도 있지만, 이런 큰 무대에서의 결과는 모든 것이 감독의 책임이라고 생각한다. 모든 것은 내가 판단하고 결정하는 것이었다. 잘못 판단하고 결정했기에 결과가 좋지 않게 나왔다고 생각한다. 그 이상도 이하도 없다고 생각한다.

- 날씨 이슈.

너무 일찍 왔다고 생각하지 않는다. (남아공보다) 하루 먼저 왔다. 아무래도 우리가 이 경기를 알고 있었고 준비했지만, 아무래도 과달라하라와 환경이 많이 차이났다. 그런 부분도 영향이 있었을 것으로 생각한다. 나름대로 이번 월드컵에 대해선 좋은 준비를 했다고 생각했다. 3차전 경기 결과가 어떤 식으로 경기해야 하는지 충분히 인지하고 있었다. 어떻게 끝내야 하는지도 알고 있었다. 하지만 실점 이후 급해지는 모습이 보였다. 그렇다보니 경기를 마쳤다. 그 역시 다 우리가 준비하는 과정에서의 내 선택이었다.

- 손흥민 벤치 이유.

손흥민은 전반에 상대가 힘이 있을 때 하는 것보다는 조금 더 상대가 전반 45분 마치고, 공간도 좀 생겼을 때 넣는 게 좋을 것이란 판단이었다. 그래서 그런 결정을 했다.

- 남아공전 전술 대처.

당연히 우리가 준비했다. 다만, 우리가 해온 경기에 비해 오늘 중앙에서 실수가 많이 있었다. 그러다보니 선수들이 자신감을 잃는 모습을 보인 것도 있다. 결과적으로는 우리가 이 경기를 어떻게 마쳐야 하는지 알고 있었다. 조금 더 사이드 플레이에서 했으면, 상대가 준비한 가장 중요한 '카운터 어택'이었는데 제어할 수 있었을 것으로 본다. 지난 경기보다 좋지 않았다고 생각한다.