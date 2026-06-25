'韓 제압' 휴고 브로스 남아공 감독 "전술적으로 우리가 더 잘한 것 같다" 만족감 폭발[현장인터뷰 전문]

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 브로스 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 선제골을 넣은 남아공 선수들이 환호하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]"전술적으로 우리가 더 잘한 것 같다."

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독의 말이다.

남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 1대0으로 이겼다. 남아공은 1승1무1패(승점 4)를 기록했다. 남아공은 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 하지만 2차전에서 체코와 1대1로 비겼고, 최종전에서 한국을 잡고 사상 첫 토너먼트 진출에 성공했다. 남아공은 29일 오전 4시 미국의 로스앤젤레스 스타디움에서 B조 2위 캐나다와 대결한다.

경기 뒤 브로스 감독은 "좋은 경기 했다. 전술적으로 좋았고 모두 자신의 역할을 했다. 이전 경기와의 차이점은 공을 갖고 있을 때 위협적이었다. 아주 빠르게 경기 펼쳤고, 잘 활용했고, 공간을 찾았다. 결국은 득점을 해야 한다. 이미 감각이 있었다. 전반전에도, 하프타임에도 지금처럼 한다면 좋다, 득점의 기회를 계속 찾아야 된다고 했고 그렇게 플레이했다. 오늘 경기력 아주 자랑스럽게 생각한다. 지난 2주간 내게 쏟아진 말이 많았다. 결과로 답한 거 같다. 우린 이렇게 했고 결과는 이랬다. 우리 팀이 자랑스럽다"고 말했다.

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그는 "좋은 분석을 하는 게 굉장히 중요하다. 한국은 빠르고 많이 뛰고 공간을 차지하려고 수비 뒤 찾으려는 경향이 많은 걸 안다. 우리가 공간 내줬을 때 어떻게 볼을 되찾아 오는지 연구했다. 결과적으로 전술이 잘 먹혔다. 한국이 볼 잡으면 최대한 막았다. 볼을 소유했을 때 우리가 위협적인 존재가 됐다. 그들이 내준 공간을 우리가 활용했다. 우리 빠른 선수들이 있기 때문에 크로스 하면서 선을 잘 넘나드는 선수들이 있었다. 그걸 잘 활용해서 이길 수 있었다. 궁극적으로 1-0일 경우 급해진다. 동점 만들려는 시급함이 있다. 그것도 알고 있었다. 포지션 잘 잡고 완벽하게 위험한 기회나 순간을 내주지 않았던 거 같다. 오늘 전술적으로 우리가 좀 더 잘한 거 같다"고 만족감을 드러냈다.

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다음은 휴고 브로스 감독과의 일문일답.

과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 마세코가 선제골을 넣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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- 경기 총평.

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좋은 경기 했다. 전술적으로 좋았고 모두 자신의 역할을 했다. 이전 경기와의 차이점은 공을 갖고 있을 때 위협적이었다. 아주 빠르게 경기 펼쳤고, 잘 활용했고, 공간을 찾았다. 결국은 득점을 해야 한다. 이미 감각이 있었다. 전반전에도, 하프타임에도 지금처럼 한다면 좋다, 득점의 기회를 계속 찾아야 된다고 했고 그렇게 플레이했다. 오늘 경기력 아주 자랑스럽게 생각한다. 지난 2주간 내게 쏟아진 말이 많았다. 결과로 답한 거 같다. 우린 이렇게 했고 결과는 이랬다. 우리 팀이 자랑스럽다.

-감독님 경기 끝나고 감동받은 모습 보였다.

굉장히 복받쳐오르는 순간이었다. (대회를 위해) 멕시코에 올 때 나뿐만 아니라 모든 사람들이 (남아공은) 조별리그에서 생존하지 못한다고 했다. 첫 경기에 잘하지 못했다. 체코전을 비겼고, 마지막은 이겨야 한다고 생각했다. 득점 했을 때는 그때부터 점점 더 긴장이 됐다. 그런데 마지막 결과가 이렇게 나왔다. 그래서 나에게는 감정이 북받쳐오르는 순간이었다. 경기에서 이겼을뿐 아니라, 아마 나의 커리어 마지막 경기가 될 수 있었을 것이다. 커리어를 나처럼 이렇게 하면 모두 감독들이 꿈꾸는 순간이지 않을까싶다. 내가 지금 상황이 이런 것 같다. 그래서 감정이 올라온 거 같다.

- 몬테레이 스타디움에 어떤 기억 남을까?

이미 일부 답변을 한 거 같다. 감독으로 사실 내 마지막 월드컵일거 같다. 4년 뒤에는 78세가 된다. 벤치에서 기다리는 입장은 아닐 거 같다. 긴장감 도는 건 건강에 좋지 않다. 이번에 좋은 월드컵을 기억에 남기고 싶었다. 팀원들도 우리가 5년 전에 이 여정 시작했는데, 아프리카 내에서 결과가 좋지 않았다가 점점 좋아졌다. 지난 몇 주 동안 언론에서 엄청 우리를 뭐라 할 때도 나는 의심하지 않았다. 선수들은 너무 헌신적으로 모든 걸 바쳤기 때문에 결과가 좋을 거라 생각했다. 선수들이 얼마나 합심했는지 보셨지 않나. 선수들과 감독으로서 특별한 관계인 거 같다. 내가 감독이기는 하지만 그들의 친구같다. 선수들과의 관계는 좋다고 볼 수 있고 이렇게 이번에 성공했다는 거에 그들을 위해 기쁘다.

- 골키퍼가 무실점을 기록했다.

이전에 기자회견에서 말했지만 첫번째 경기에선 압도 당했던 거 같다. 이렇게 큰 경기뿐 아니라 이전에 많은 경기 했지만 긴장감이 모두에게 느껴졌다. 월드컵 경험이 없는 그룹이었다. 그래서 이런걸 못 느꼈다. 그게 첫번째 멕시코전 결과 좋지 않은 이유였다. 그리고 2차전 가게 됐다. 2차전에서 더 잘 했고, 오늘은 더 잘 했다. 그래서 감독으로서 경기장에 선수들이 오고 정신력이 중요하지 않나. 그런 정신력 있었기 때문에, 내가 선수들과의 관계자 너무 훌륭해서 이렇게 말할 수 있다, 그래서 잘된 거 같다. 선수들이 자신의 한계를 넘어 최선을 다했다. 그래서 오늘 멋진 결과 나왔다.

-이제 LA로 가서 경기를 해야한다.

일요일에 경기 할 상대팀을 분석하기 시작할 거다. 내일 갑자기 파추카 이동했다가 이틀 뒤에 LA 가야 한다. 내일 바로 가고 싶었는데 국제축구연맹(FIFA)에서 안 된다고 해서 그게 아쉽다. 약간 짜증나는 상황이기도 하다. 내일 당장 LA 가고 싶었는데 그게 되지 않아서. 그래서 회복 빨라야 한다. 훈련 중요하지 않다 회복이 중요하다. 그러고 일요일 봐야 한다. 우리가 스스로 믿고 서로 함께 싸워나가는 90분 이상동안 합심해서 싸우는 팀이 어떤 결과를 낼지 봐야 한다. 좋지 않으면 어쩔 수 없지만 지금까지 보여준 걸 보면 좋은 기회인거 같다.

- 남아공 32강 갔는데, 커리어 가장 큰 업적인가.

사람들이 나의 가장 커리어의 큰 성과가 뭐냐고 물어보면 답하기 어렵다. 각각의 경우를 생각해보면 그때가 제가 가장 높은 성과 달성했다고 하기 어렵다. 이렇게 말할 수 있다. 여러 실적 중 하나다라고 말하고 싶다. 뭐가 1, 2, 3위냐 묻지 말아달라. 모두 중요한 결과였다. 커리어 돌아보면 많은 선수들이 제가 달성한 성과 보면 질투할 거 같다.

- 한국 분석 주안점.

사실 좋은 분석을 하는 게 굉장히 중요하다. 한국은 빠르고 많이 뛰고 공간을 차지하려고 수비 뒤 찾으려는 경향이 많은 걸 안다. 우리가 공간 내줬을 때 어떻게 볼을 되찾아 오는지 연구했다. 결과적으로 전술이 잘 먹혔다. 한국이 볼 잡으면 최대한 막았다. 볼을 소유했을 때 우리가 위협적인 존재가 됐다. 그들이 내준 공간을 우리가 활용했다. 우리 빠른 선수들이 있기 때문에 크로스 하면서 선을 잘 넘나드는 선수들이 있었다. 그걸 잘 활용해서 이길 수 있었다. 궁극적으로 1-0일 경우 급해진다. 동점 만들려는 시급함이 있다. 그것도 알고 있었다. 포지션 잘 잡고 완벽하게 위험한 기회나 순간을 내주지 않았던 거 같다. 오늘 전술적으로 우리가 좀 더 잘한 거 같다.

- 선수들에게 어떤 메시지를 줄 수 있나.

이점이 바로 우리팀의 가장 큰 장점이지 않을까 생각한다. 모든 일이 잘 풀리지 않을때 여전히 함께 친구들이 있다는 게 중요한 거 같다. 그 누구도 다른 선수를 비난하지 않는다. 훈련을 덜 하지도 않는다. 완전 반대이다. 함께 토닥이며 이겨낸다. 정신력 좋다. 많은 팀에 좋은 예시가 될 거다. 모두가 모두를 위해 뛴다. 나는 규율 중요하게 생각한다. 10초 늦었다 처벌한다 이러지는 않는다. 자율을 주지만 제한을 둔다. 이게 좋은 조합이 아닐까 생각한다. 오늘 보면 경기장에서 지난 몇주간 많은 비판을 받았지만 팀은 경기장에서 멋진 경기를 풀어냈다. 우리는 다른 팀 두렵지 않다. 다음 경기에서도 그렇게 할 거다.

- 이 팀은 어느정도 올라갈까?

여기까지 이렇게 올라갈 수 있다고 얘기하기에는 섣부른 판단같다. 내가 말할 수 있는 건 이 선수들이 성장하고 있다는 거다. 처음부터 1위거나 너무 강하면 내려가는 길밖에 없다. 우리는 그렇지 않다. 체코전은 나았고 오늘 더 좋았다. 다음 경기는 어떨지 모른다. 다만 선수들은 준비가 돼있고, 또 다른 경기에서 역사를 만들고자 노력할 거다. 그런 걸 보여주고 입증하고자 한다. 다음 경기를 한 번 봐야 한다. 더 나아가야 한다면 할 거고. 그냥 또 하나의 경기를 치를거다라고 생각하고 그 다음날 본국으로 돌아가려는 게 아니다. 상대 잘 분석할 거다. 어려운 경기가 될 거다.