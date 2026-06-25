[오피셜]'한국 월드컵 조별리그 탈락' 위기 몰아 넣은 남아공, 자국 역사 최초 토너먼트 진출…역대급 졸전 '한국 자력 진출 무산'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전에서 졸전 끝에 남아프리카공화국에게 패배했다. 남아공은 자국 역사 최초로 월드컵 토너먼트에 진출하게 됐다. 지금으로서는 다른 조 경기 결과에 따라 한국의 토너먼트 진출 여부가 결정된다.

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한국은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0-1 로 패배했다. 한국은 조별리그에서 1승 2패를 기록하며 A조 3위로 내려앉았다. 자력으로 32강에 진출할 수 없는 상황이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 허탈해하는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국은 3-4-3 포메이션을 운용했다. 김승규가 골문을 지켰고, 이한범-김민재-이기혁이 스리백을 구성했다. 황인범과 백승호는 중원을 맡았다. 공격 삼각편대는 오현규와 황희찬, 이강인이 형성했다.

한국은 전반 2분 코너킥 상황에서 김민재의 헤더로 골대를 때리면 좋은 출발을 알렸다. 전반 7분에는 설영우가 올린 크로스가 반대 방향으로 흐르자, 이강인이 강력한 슈팅으로 연결했다. 그러나 골문을 빗나가면서 득점이 되지 않았다.

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한국이 위기를 맞았다. 전반 30분 탈렌타 음바타의 중거리 슈팅을 김승규가 선방으로 겨우 막아냈다. 양 팀은 득점 없이 전반전을 마쳤다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스가 공격하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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후반전에 경기를 주도한 것은 남아공이었다.

한국은 후반 시작과 함께 손흥민과 옌스 카스트로프를 투입하며 공격을 시작했다. 선제골은 남아공의 몫이었다. 후반 18분 타펠로 마세코가 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 한국 골문을 열었다.

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이후 한국은 총공세를 펼쳤지만, 남아공 골문을 열지 못했다. 수비적으로 나오는 남아공을 상대로 한국은 경기 막판에도 공격 진영에 숫자가 부족한 모습을 보이며 무기력하게 패배했다. 한국은 다음 라운드 진출을 위해 다른 조들의 최종전을 지켜봐야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com