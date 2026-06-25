[남아공전 현장인터뷰]'빛바랜 월드컵 데뷔' 옌스 카스트로프 고개 떨궜다 "정말 아쉬워, 실점은 내 실수"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 패스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 데뷔전에서 '참사'를 겪은 첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 안타까운 심경을 숨기지 못했다.

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홍명보호는 25일(한국시각) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패하며 조 3위로 추락했다.

카스트로프는 하프타임에 이태석(아우스트리아 빈)과 교체돼 왼쪽 윙백으로 후반 45분간 활발히 그라운드를 누볐지만, 포지셔닝 등에 문제를 보였다.

카스트로프는 경기 후 믹스트존 인터뷰에서 "월드컵 데뷔전을 치른 것은 기쁘지만 불행하게도 팀이 0대1로 패했다. 정말 아쉽다"며 "아쉬운 결과지만 이제 다른 조의 상황을 지켜봐야 한다. 그러고 나서 32강에 진출하게 된다면 다음 경기에 100% 집중하겠다"라고 소감을 말했다.

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카스트로프는 하프타임에 손흥민(LA FC) 김진규(전북)과 동시에 교체투입됐다. 홍 감독의 '승부수'였다. 그는 코치진으로부터 어떤 지시를 받았는지에 대해 "남아공이 포백 전술이기 때문에 마지막 수비라인에서 공격적으로 나서라고 주문했다"며 "(또)크로스, 뒷공간 침투를 통해 적극적으로 움직이려고 했다. 그런 부분은 잘 이뤄졌지만 아쉽게 우리가 골을 터트리지 못했고, 오히려 역습 상황에서 실점했다"라고 안타까워했다.

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앞서 두 경기에서 결장한 후 이날 월드컵 데뷔전을 치른 카스트로프는 "그라운드에서 뛰는 것과 밖에서 보는 것은 크게 다르다"며 "밖에서 볼 때는 모든 게 쉬워 보이지만 막상 그라운드에선 높은 습도와 날씨 조건 때문에 스프린트를 하거나 공격적으로 활발하게 움직이기가 무척 힘들다"라고 토로했다.

그는 "실점 상황에서 상대가 슈팅할 때 제가 제때 다리를 좁히지 못했고, 결국 실점을 허용했다"라며 "그건 제 실수였다. 하지만 경기장 위에서는 정말 매 순간이 조금씩 더 어렵다"고 고개를 숙였다.

과달루페(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com